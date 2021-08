V jihočeském Protivíně řádil zloděj. Vloupal se do sklepní kóje v ulici Boženy Němcové a odcizil zboží za nemalou částku.

Nenechavec se podle informací jihočeské policie dostal do společných prostor činžáku a sklepa někdy v době od nedělního odpoledne do středy večer. „Zloděj překonal petlici,“ uvedla ke způsobu vniknutí do kóje policejni mluvčí Kamila Čuřínová.

Zmizelo celkem 50 lahví italského vína prosecco, 36 lahví olivového oleje a jeden snowboard. Vznikla škoda za 15 tisíc korun.

Protivínští policisté vloupání prošetřují. Místo činu ohledali, zajistili stopy, pachatele ale zatím nedopadli.