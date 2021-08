Pětiletý chlapec byl nahlášený jako pohřešovaný v sobotu brzy ráno. Policejní záchranáři a potápěči pak potvrdili nejtemnější obavy. Pětiletého chlapečka našli mrtvého v řece Ogmore. Přestože se ho rychle podařilo převést do místní nemocnice, chlapec nepřežil, uvedl portál Metro.

Ačkoli si policisté nechávali „otevřená vrátka“ a ohledně smrti chlapce nechtěli dělat ukvapené závěry, nakonec začali jeho úmrtí vyšetřovat jako vraždu a do vazby putovaly hned tři osoby.

V klepetech byl odvedený devětatřicetiletý muž, třicetiletá žena a dokonce i třináctiletý chlapec. Policie potvrdila, že v souvislosti s incidentem nikoho jiného nehledá.

„Můžeme potvrdit, že po nálezu těla malého chlapce Ogmore poblíž Pandy Parku byli zatčeni tři lidé. Všichni tři jsou podezřelí z vraždy,“ uvedla policie jižního Walesu.

Vrchní inspektor Geraint White apeloval na místní obyvatele, aby přišli s každou informací, která by mohla pomoci údajnou vraždu objasnit. „Jde o tragickou událost, při které bohužel zemřel mladý chlapec,“ dodal.

„Byla jsem v šoku, když jsem to slyšela. Ten ubohý malý chlapec. Jen doufám, že netrpěl,“ uvedla Lisa Gouldová, která často v místech tragédie venčí svého psa, pro britský deník The Sun. „Vím, že jeden ze sousedů viděl muže ve čtvrt na pět ráno poblíž řeky. To bylo předtím, než se objevila policie. Neví, kdo to byl,“ uvedl jeden z obyvatel.

„Slyšel jsem, že někdo tady v okolí viděl v sobotu ráno muže u řeky. Je to záhada. Co byste v tu ranní hodinu dělali u řeky?“ uvedl další. Jedna z obyvatelek policii údajně sdělila, že slyšela před domem, kde Logan žil křik. „Slyšela jsem povyk, a co mi přišlo divné, bylo, že jsem slyšela dětský hlas. O něco později jsem slyšela matku křičet před domem. Všechno to slyšelo kolem půl šesté ráno a nemohla jsem spát,“ vypověděla.

Logan měl být v izolaci se svou mámu Angharad Williamsonovou. Jeho nevlastní otec Jay Cole se měl zotavovat z covidu. Posledním dnem izolace měla být sobota, kdy byl chlapec nalezen mrtvý. Loganova máma se měla minulý týden zasnoubit se svým přítelem. Svatbu plánovali příští rok a Logan se prý nemohl dočkat, že půjde za mládence.