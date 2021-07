Táhlo ho to k hudbě, ale jeho životní cesty byly bohužel velmi klikaté. Rapper z Chicaga Londre Sylvester (†31) aka KTS Dre měl kariéru teprve před sebou, ale příležitost rozjet ji na plné pecky už nikdy nedostane. Po konfliktu se zákonem skončil ve vězení. Ale když se z něj dostal, moc dlouhý život na svobodě ho nečekal.

Web New York Post informoval o tom, že poté, co si Sylvester odseděl svůj trest, byl chladnokrevně zabit. Podle zmíněné stránky ho našli prostříleného skrz naskrz. V těle měl 64 střel. Šance, že by přežil, byla nulová.

Pachatelé útoku na amatérského rappera se zmizeli jako pára nad hrncem. Jeho tělo bylo nalezeno v tratolišti krve v sobotu jen pár chvil po propuštění. Společně s ním byly zraněny dvě ženy ve věku 35 a 65 let. Mladší z nich pracovala ve věznici, druhá právě složila kauci.

Kauci nikdo nezaplatil

Lásky vězně se už ale ani jedna z nich nedočkala. Zemřel několik sekund po propuštění. Zřejmě ho dohnala minulost. Ve vazbě seděl na kauci v přepočtu než 100 tisíc korun. Možná měl raději počkat na proces ve vazbě.