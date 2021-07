Dramatické a podivné chvíle si zažil majitel domu v Kalifornii. Do domu mu vnikl nahatý chlap, který vůbec nejevil zájem o to, že je v cizím sídle. Jeho majitele dokonce okřikl, pak si šel zaplavat do jeho bazénu a k hrůze celé rodiny zabil jejich milované andulky!

Nahý už si to nakráčel do cizího domu v luxusní čtvrti Bel Air v Kalifornii. Do domu se dostal, když našel klíče v odemčeném automobilu majitele. Majitel domu Sabz byl na nezvaného návštěvníka upozorněn teprve poté, co jeho manželka dostala na telefon upozornění, že v domě je někdo, kdo by tam neměl být, uvedl Daily Mail.

Nahý bezdomovec se ihned ocitl tváří v tvář pánovi domu. „Co tady sakra děláte?“ okřikl ho majitel honosného sídla. Z toho si naháč moc nedělal. „Tohle je můj dům, co tady děláš ty?“ opáčil mu bez skrupulí Paul Kyian a vydal se na obhlídku. Sabz se nesnažil ho dále konfrontovat, protože měl z muže strach. Kyian si následně oblékl Sabzovo oblečení, zaplaval si v jeho rodinném bazénu a v luxusním sídle se zkrátka choval jako doma. Když ale objevil, že rodina chová andulky, stalo se něco strašného.

„Nejprve se na ně usmál jako sériový vrah. Položil k nim ruce, pustil je na zem a dupl na ně. Druhý pták věděl, co se děje. Slyšeli jsme ptáka řvát, ale on s ním udělal totéž. To v nás teprve hrklo, když jsme viděli, co provedl,“ svěřil se Sabz. Hned poté si uvědomil, že musí uprchnout a zavolat policisty.

Ti na místo přijeli a vetřelce zatkli. „Kdoví, co by mé rodině udělal, kdybychom byli všichni doma, měli jsme štěstí,“ uvedl majitel domu. Kyian čelí obvinění z vloupání a týrání zvířat.