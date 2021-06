Belizská státní věznice je jedinou věznicí v zemi a jsou zde soustředěni ti nejhorší zločinci. Více než tisícovka vězňů si z věznice i přes přítomnost ostrahy udělala svůj stát ve státě. Kdysi se toto zařízení objevilo v epizodě seriálu o nejtvrdších věznicích světa, uvedl Independent.

Na Jasmine nečeká ve vězení pouze společnost těch nekrutějších vrahů, ale také ji zde přivítají pacienti s různými duševními chorobami. Kvůli nedostatečné infrastruktuře jsou jak psychicky nemocní, tak vrazi v jednom prostoru společně.

Centrální věznice připomíná přeplněná a nehygienická zařízení z těch nejhorších gulagů. Podobá se nechvalně proslulým věznicím v Mexiku, Guatemale nebo Salvadoru. V těchto jihoamerických zařízeních často berou trestanci spravedlnost do svých rukou a nově příchozí trestance rádi mučí, jak dokládají videa kolující na internetu.

Kvůli závažným trestným činům uvnitř věznice se místní správa pokouší přivést trestance na víru a tím násilí v zařízení zmírnit. Ačkoli k jistému poklesu kriminality došlo, stále to není dost. K tomu ještě ve správě věznice bují korupce, různá zvýhodňování na úkor jiných a úmyslná nedbalost ze strany dozorců.

Pokud by Hartinová dosáhla vrcholu zoufalství, může se paradoxně pokusit o útěk. Vězeň Robinson Michael promluvil o tom, že některé části vězení jsou natolik zchátralé, že je možno uniknout. „Jenom ohnete mříže a jste venku, jsou totiž kvůli slanému vzduchu značně zkorodované,“ uvedl. To je ale jen jedna jediná polehčující okolnost. Jinak je podle Michaela věznice pro normálního člověka naprosto neobyvatelná. „Na tom místě by vůbec neměli existovat lidé, tečka,“ dodal.

A aby toho nebylo málo, tak v zařízení nedávno propukla epidemie koronaviru. Stísněné prostory dávají viru mnoho šancí, jak se bez problémů šířit. Nedávné zprávy také odkazovaly na to, že věznice byla zamořena štíry.

V říjnu loňského roku uspořádalo 28 vězňů ozbrojený útěk, zajali rukojmí a pomocí vysoce výkonných zbraní provedli hromadný útěk.

Kriminalita v Belize v posledních letech významně vzrostla, protože bývalá britská kolonie se ocitla uprostřed středoamerického obchodu s drogami, což poskytlo vhodný výchozí bod mezi kolumbijskými producenty a mexickými kartely.