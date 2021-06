Manželka jednoho z nejznámější mexických narkobaronů Joaquína Guzmána se chystá přiznat vinu před soudem. Uvedl to v úterý deník The New York Times. Emma Coronelová Aispurová čelí ve Spojených státech obvinění, že manželovi pomáhala s řízení drogového kartelu a že se podílela na jeho útěku z mexického vězení v roce 2015. Díky přiznání viny by žena mohla od soudu dostat výrazně nižší trest.