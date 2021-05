Z milujícího manžela vrah? Dimitrij prý influencerku uškrtil!

Lifestylovou influencerku, bloggerku a podnikatelku její manžel Dimitrij (33) původně nahlásil jako pohřešovanou. Ve skutečnosti ji ale možná měl několik dní u sebe doma poté, co ji uškrtil!

Podle Kristininých dřívějších vyjádření na instagramu by se přitom zdálo, že jejich vztah byl plný něžné lásky a zcela bez poskvrny.

Slova obžaloby však říkají něco jiného. „Obviněný poškozenou rukama uškrtil, jeho oběť zemřela na místě,” prozradil podle webu deníku Daily Star policejní zdroj agentuře E1.

Čtyři dny zavřený s mrtvolou

Podle policie s tělem doma pobýval, dokud nezačalo zapáchat. „Celou dobu byla mrtvá žena doma, až do prvních známek rozkladu,“ uvedl podle webu mluvčí oblastní správy ruského ministerstva vnitra Valerij Gorelych.

Podezřelý se ty čtyři dny neodvažoval těla zbavit, dodal mluvčí. Aby Dimitrij zahladil stopy po zločinu, měl si pronajmout auto a odvézt mrtvou manželku do lesa u města Aramil.

Tam, asi 25 kilometrů jihovýchodně od Jekatěrinburgu, tělo náhodou našel projíždějící řidič, který si do lesa odskočil vykonat potřebu. Tělo tehdy už bylo ve vysokém stupni rozkladu a vyšetřovatelům trvalo dva týdny, než vůbec identifikovali, komu patřilo.

Byla pro něj bohyní, říká rodina

Rodina Dimitrije odmítá vůbec připustit, že by vrahem mohl být on. „Nemohl to udělat. Kristina byla jeho idol, jeho bohyně, jeho rodina,“ řekla podle Daily Star paní Jekatěrina z jeho příbuzenstva.

I z toho, co o manželovi Kristina psávala, by se mohlo zdát, že vztah neměl absolutně žádný zádrhel. Vzletnými obraty influencerka nešetřila. „Není slov, jež by dokázala popsat, co se mezi námi děje. Je to něco víc než něha a péče, je to láska, pohlcuje nás to, je to v každé naší buňce, v každém pohledu, v každé myšlence,“ napsala Kristina k intenzitě vztahu.

Žádný vztah není bez mráčku

Začínají ale vyplouvat na povrch věci, které měly potenciál vztahu poškodit. Dimitrij údajně nic nevydělával a navíc měl nadělat dluhy. Zamilované vzkazy Kristiny manželovi jsou s těmito nepěknými informacemi v příkrém rozporu.

„Jsem na muže šíleně pyšná. Je pro mě jako skála, utěšující, podporující, někdo, kdo mě miluje i se všemi nedostatky, které mám. Je to můj stoprocentní hrdina,“ rozplývala se Kristina nad Dimitrijem.

Zdroje kromě informací o nerovných finančních příspěvcích do domácnosti a dluzích uvádějí i to, že byl manžel prý hodně žárlivý. Kristina v jednom z postů na svém instagramu napsala, že „žárlil, když jsem si do obchodu vzala hodně těsné šaty“.

Kristina měla vlastní online obchod, byla činná jako bloggerka a mimo jiné se také starala o instagramové účty lidem, kterým to nešlo tolik, co jí. Na sociálních sítích měla desítky tisíc fanoušků. Na fotkách na svém instagramu velmi často pózovala i s manželem.