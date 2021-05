Bavorák lehl na silnici popelem, škoda je za milion a půl korun.

Jihočeští hasiči museli na silnici u Plané likvidovat požár luxusního BMW. Nezastavilo je ani to, že jim při zásahu praskla hadice. Z auta i tak zbyl jen ohořelý vrak. Ještě před příjezdem hasičů se pokusil bavorák zachránit obětavý svědek nehody!

Ve středu vyjeli jihočeští hasiči k nahlášenému požáru vozidla BMW, které plápolalo na vozovce u Plané nad Lužnicí.

Během zásahu hasičům vypověděla službu jedna z hadic, na místě proběhla rychle výměna za novou. Auto ale stejně nemělo šanci „přežít“.

„Škoda po požáru ‚bavoráku‘ je milion a půl. Vozidlo shořelo v plném rozsahu,“ uvedli hasiči Jihočeského kraje na svém facebooku. Ze zásahu zveřejnili také fotografie a video. Řidiči se podle jejich informací naštěstí nic nestalo.

Obětavý svědek hasil

Jeden ze svědků, Jan Vilímek, Blesk.cz popsal, jak se pokusil ještě před příjezdem hasičů vozidlo uhasit sám. Muž byl právě na cestě do práce, když ho za zatáčkou překvapil valící se dým. Neváhal a s pomocí dvou hasičáků, které vozí v kufru, se pokusil začínající požár auta zlikvidovat.

„Klekl jsem si u něj, abych lépe viděl, odkud plameny vycházejí, což bylo ze spodní části vozu, a pokoušel se uhasit alespoň něco,“ řekl pro Blesk.cz obětavý řidič. Když oheň nezadusil ani třetí hasičský přístroj vypůjčený od dalšího svědka, pan Vilímek svou snahu raději vzdal.

Vyčkal příjezdu hasičů, pak se otočil a vydal se do práce jinudy. Předtím ale ještě pomohl dalším asi deseti řidičům v koloně. „Informoval jsem je, co se stalo, a že jestli spěchají, ať to otočí. Hasiči mi totiž řekli, že zásah bude trvat minimálně další hodinu,“ uzavřel.