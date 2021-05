Čaputová uctila výročí konce války na podpatcích a v černých šatech. Co řekli evropští lídři?

„Den vítězství jsem si připomněla na Slavíně, kde je pohřbeno 6 845 vojáků Rudé armády padlých při osvobozování Bratislavy,“ napsala Čaputová na svém facebooku. V únoru 2005 bratislavský Slavín navštívili během mezinárodního summitu také tehdejší americký prezident George Bush mladší a ruský vůdce Vladimir Putin.

„Válečné generace za cenu nesmírných obětí a nepředstavitelného utrpení zachránili svět. Naši dědové a babičky, pradědové a jejich vrstevníci a vrstevnice v Rusku, na Ukrajině, v Rumunsku a dalších zemích, kteří osvobozovali naše vesnice a města, stejně jako generace mužů a žen ve Velké Británii, Francii, USA, v Kanadě a ostatních zemích protihitlerovské koalice, v sobě našli tolik síly, odvahy a odhodlání, že se zbraní v ruce bojovali za spravedlivou a posvátnou věc. Za toto jim nikdy nebudeme moci být dostatečně vděční. Čest jejich památce!“ dodala slovenská prezidentka.

Rakouský prezident: Den radosti a vzpomínek

Její rakouský kolega Alexander Van der Bellen se ve svém příspěvku na twitteru více soustředil na současnost a budoucnost.

„8. květen je den radosti, vzpomínek a především osvobození. V tento den skončila válka. Tentokrát nechceme a nesmíme zapomenout. Nemůžeme a nechceme nakreslit konečnou čáru. Varování ‚bojujte proti začátkům‘ je stále relevantní a ‚nikdy více‘ je úkol, který musíme každý den brát vážně. Znamená to úctu k těm, kdo uvažují jinak, dodržování základních práv a svobod a rozhodné kroky proti všem formám rasismu a antisemitismu,“ míní Van der Bellen.

„Generaci, která vyhrála druhou světovou válku, vděčíme za vše, čeho si nejvíce ceníme. Díky jejich vítězství před 76 lety dnes miliony lidí žijí v míru. Vzpomínáme na ně a zdravíme je,“ připojil své vyjádření britský ministerský předseda Boris Johnson.

Hřib připomněl tvrdé boje v hlavním městě

A válečnou generaci ocenil ve své řeči k novinářům také předseda české horní komory Miloš Vystrčil (ODS).

„Kromě toho, že jsme dnes přišli vzdát hold padlým a poděkovat osvoboditelům za to, že jsme získali 8. května alespoň na chvíli svobodu, jsem také rád, že si můžeme připomenout, že osvobození zanechalo v česku dvě stopy. Jednak to byla ta sovětská stopa a také americká. My dnes máme to štěstí, že si můžeme vybírat, jakou cestou půjdeme. Já věřím, že si vybereme tu, která povede k tomu, aby v České republice nadále vládla svoboda a demokracie,“ uvedl Vystrčil.

Video Předseda Senátu Miloš Vystrčil k 76. výročí Dne vítězství - abl

„Den vítězství je výročí, které je spojeno i s Pražským povstáním, je to den, kdy v Praze probíhaly tvrdé boje, od rána nám hořela Staroměstská radnice a odpoledne nám generál Karel Kutlvašr vyjednal kapitulaci německých vojsk z Prahy,“ připomněl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).