Zeman jmenoval generálku, šéfa BIS ne. Na Vítkově vstal z vozíku, na Hradě káral za oblek

Zeman na vozíku dorazil jako poslední z účastníků piety a pozdravil přítomné vojáky jako vrchní velitel ozbrojených sil: „Vojáci, nazdar.“ Když se rozezněla česká státní hymna, prezident za opory bodyguardů z vozíku vstal.

Vzpomínkovou akci i letos ovlivnila epidemie nového koronaviru, konala se bez veřejnosti. Všichni účastníci včetně vojáků měli nasazené respirátory. Loni politici přicházeli k hrobu Neznámého vojína v pravidelných intervalech individuálně tak, aby se nepotkali.

Schillerová: Bylo to důstojné připomenutí

Věnce spolu se Zemanem k památníku položili předsedové Senátu a Sněmovny Miloš Vystrčil (ODS) a Radek Vondráček (ANO), vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO), ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) spolu s náčelníkem generálního štábu Alešem Opatou, místopředseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) a pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) i kardinál Dominik Duka. Památku padlých uctili položením věnců také zástupci spolků a válečných veteránů. Letos se piety neúčastnil kvůli evropskému summitu v Portugalsku premiér Andrej Babiš(ANO), věnec položil o den dřív.

Před pietním aktem vojáci na nádvoří před památník přinesli historické armádní prapory, zazněla státní hymna a na závěr husitský chorál. Vojáci také vypálili čestnou salvu za zvuku signálu Večerka.

„Je to jiné s ohledem na situaci, ve které se nacházíme, nicméně přes to všechno si myslím, že to bylo důstojné připomenutí 8. května 1945, kdy byl podepsán akt bezpodmínečně kapitulace nacistického Německa,“ ohodnotila pietu vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Jen 206 pamětníků

„Četl jsem dnes článek, že 206 a všichni už mají kolem stovky,“ reagoval předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (za ANO) na poznámku jednoho z reportérů, že podle odboru pro válečné veterány ministerstva obrany žije už jen něco přes dvě stovky pamětníků Dne vítězství.

„Je to jeden ze dvou největších svátků, které máme jako nezávislý svobodný národ,“ myslí si Vondráček.

Koudelka u jmenování generálů vyšel opět naprázdno

Česká armáda má druhou generálku. Stala se jí dnes na Pražském hradě rektorka Univerzity obrany Zuzana Kročová. Prezident Miloš Zeman zároveň do generálské hodnosti povýšil či jmenoval 16 dalších zástupců armády, policie, hasičů, Vězeňské služby, celníků a tajných služeb včetně ředitele rozvědky, Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Marka Šimandla nebo ředitele policejní Ochranné služby Jiřího Komorouse.

Kročová se stala druhou generálkou českého vojska, Zeman ji jmenoval do hodnosti brigádní generálky. Doplnila tak poradkyni náčelníka generálního štábu Lenku Šmerdovou, která má generálskou hodnost od roku 2017.

Armáda má od dnešního dne zároveň deset dalších generálů. Do hodnosti generálporučíka vláda navrhla povýšit vojenského představitele ČR při NATO a EU v Bruselu Jaromíra Alana a náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky Jana Kašeho. Hodnost generálmajora získal ředitel sekce plánování schopností ministerstva obrany Miloslav Lafek a brigádními generály se stali velitel 7. mechanizované brigády Petr Svoboda, velitel 4. brigády rychlého nasazení Josef Trojánek, náčelník štábu Velitelství pro operace Václav Vlček a zástupce ředitele Vojenského zpravodajství Václav Žid.

Do hodnosti brigádního generála byl jmenován také zástupce velitele Mnohonárodní divize severovýchod v Monsu Pavel Lipka, kterému Zeman tuto hodnost propůjčil loni v létě před nástupem do alianční funkce. Hodnost brigádního generála ve výslužbě dále získali ředitel Ústřední vojenské nemocnice Miroslav Zavoral a Zbyněk Čeřovský.

Na návrh vlády také Zeman jmenoval brigádním generálem náměstka generálního ředitele Vězeňské služby pro bezpečnost a kontrolu Romana Záhorského, ředitele rozvědky ÚZSI Šimandla a náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru Daniela Miklóse. Generálmajory se stali Komorous a ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Vladimír Vlček. Hodnost brigádního generála dostal i dosavadní plukovník ve výslužbě Jaroslav Zeman, prezident spolku Veterán Policie České republiky.

Kabinet prezidentovi navrhl, stejně jako již pětkrát v předchozích letech, aby do generálské hodnosti jmenoval ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku. Zeman to ale ani tentokrát nevyslyšel.

Když si pro jmenování přišel Šimandl, Zeman se ho ptal, kde nechal uniformu. Na to Šimandl odpověděl: „Žádnou nemáme“. Prezidenta udivilo, že mu chybí i pro takovou příležitost a naznačil, že iniciuje změnu.

Prezident nové generály každoročně jmenuje u příležitosti oslav konce druhé světové války a vzniku Československa. Loni se ale povyšování 8. května nekonalo kvůli pandemii, Zeman generály jmenoval až k 28. říjnu. Slavnostní ceremoniál se ale nekonal. Prezident by jim tak měl dekrety předat dnes.

60 milionů obětí

Podobu vzpomínkových akcí i letos ovlivňuje epidemie koronaviru. Den, kdy nacistické Německo v roce 1945 kapitulovalo, slaví Česko společně s většinou evropských států jako státní svátek.

Vzpomínkové akce probíhají také v Brně, v Českých Budějovicích i na dalších místech. Z Hořic na Jičínsku vyrazí odpoledne kolona amerických historických vojenských vozidel do Lázní Velichovek. Budou také pokračovat Slavnosti svobody jako připomínka osvobození Plzně, byť letos v podobě on-line vysílání.

Druhé světové války se zúčastnila většina států světa. S více než 60 miliony obětí se stala dosud největším válečným střetnutím. Češi bojovali proti německým nacistům na západní i na východní frontě.

Prezident republiky Miloš Zeman následně jmenoval s účinností od 8. května 2021 tyto vojáky a příslušníky bezpečnostních sborů České republiky do generálských hodností: