Americká matka (34) se snaží vyzvednout ostatky své milované dcerky (†3) z hrobu v Irsku a nechat je poslat k ní do Spojených států. Holčička byla před několika lety uložena s otcem do jedné rakve! „Byl to špatný nápad,“ hodnotí zpětně rozhodnutí pohřbít dceru s jejím otcem. Muž totiž děvčátko zavraždil.

Ir Martin McCarthy (†50) se chtěl nějak pomstít manželce, když se ho rozhodla opustit a vrátit se s dcerou do USA. Udělal to tím nejhorším způsobem, jaký si snad lze představit. Vzal ženě to nejdražší, co měla – dcerušku Clarissu.

McCarthy spáchal v roce 2013 rozšířenou sebevraždu s Clarissou v náručí. Sebe i ji utopil v moři u břehů West Corku v jižním Irsku. Holčičku tři dny po tragédii pohřbili spolu s otcem do jedné rakve, schoulenou do jeho náruče.

Její nešťastná maminka Rebecca Saundersová (34) teď vybírá ve veřejné sbírce na gofundme.com peníze, aby dcerku mohla exhumovat a pohřbít samostatně u sebe ve Státech. „Udělala jsem obrovskou chybu,“ uvedl její slova web deníku Mirror.

Rozhodnutí dlouhá léta lituje

„Nedlouho poté, co se za nimi zaklaplo víko od rakve, jsem začala hořce litovat, že jsem dovolila, aby Clarissu uložili s Martinem. Budu strašně moc vděčná, když to budu moci napravit,“ řekla maminka pro web irishexaminer.com. Uvedla, že na pohřeb bylo málo času a ona byla ve velkém šoku a zármutku.

„V těch chvílích jsem byla upnutá na to, že jsem nechtěla, aby byla sama,“ vysvětlila Rebcca, v jakém rozpoložení se nacházela těsně po tragédii.

Lidé ji podrželi

A soucitní dárci ji v jejím neštěstí nyní nenechali samotnou. Rebecca vybrala v přepočtu už téměř 1 185 000 korun. Zbylé peníze chce věnovat jedné porodnici a také nadaci starající se o oběti domácího násilí.

A na bývalého manžela stále nedokáže myslet jinak než ve zlém. „Nemyslím si, že mu někdy v budoucnu budu schopná odpustit. Mám v sobě vyryto, že dceru zneužil jako meč, jenž mi pohroužil hluboko do srdce. A to je strašně špatně,“ řekla Rebecca v pořadu Opinion Line na radiové stanici Cork's 96fm.

S exhumací jde, zdá se, zatím vše podle plánu. Veškeré dokumenty Rebecca plánuje mít vyřízené a zaslané na patřičná místa v polovině května.