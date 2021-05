Hrozivá a tragická hromadná nehoda se stala v pátek odpoledne na jihu evropské části Ruska. Při srážce osobního auta, kamionu a mikrobusu tam zemřelo pět dívek, ne starších než 13 let. Byly to členky juniorského basketbalového týmu a společně se čtyřmi dospělými cestovaly ze sportovního utkání. Dalších minimálně čtrnáct lidí bylo zraněno. Za nehodu zřejmě může vozidlo značky Lada. Řidič kamionu Vitalij popsal, co se na místě vlastně stalo.