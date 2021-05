„Obvinili mě, protože jsem před šesti lety sdílel na sociální síti klip od kapely Rammstein. To video je prý pornografie. Já už ten klip na profilu ani nemám, skoro si to už ani nepamatuji,“ sdělil Borovikov.

Že není videoklip s názvem Pussy od německé skupiny Rammstein pro slabé povahy, o tom není třeba pochybovat. Rus vidí za svým stíháním ale něco víc, než jen sdílení lechtivého klipu. Andrej Borovikov totiž v minulosti úzce spolupracoval s opozičním předákem Alexejem Navalnym.

Obviněný je přesvědčen, že právě proto se na něj ruská vláda zaměřila. Borovikov také zpochybnil soudní řízení. Pochybuje o kvalifikaci soudního znalců a tvrdí, že svědci byli vůči případu zaujatí.

Kytarista Rammstein Richard Kruspe na instagramu uvedl, že lituje zatčení Andreje Borovikova a je šokován tvrdostí verdiktu. „Rammstein vždy stáli za svobodným uměním, jakožto základním právem pro všechny,“ dodal.

Ředitelka moskevské kanceláře Amnesty International Natalia Zviagina tvrdí, že obvinění jsou „výsměchem spravedlnosti“ a měla by být zrušena. „Ruské úřady by se měly zaměřit na zvrácení spirály krize lidských práv, kterou vytvořily, a neměly by vymýšlet absurdní nové způsoby stíhání a umlčování svých kritiků,“ dodala.