Vloni v listopadu byla u soudu odsouzena na dvanáct let a čtyři měsíce Judita ze Slovensko. Dnes osmnáctiletá dívka měla v květnu roku 2019 brutálním způsobem zavraždit svého kamaráda a spolužáka Tomáše.

Tomáš měl na těle až jednapadesát bodných ran! Předsedkyně senátu Zuzana Pilátová v rozsudku uvedla, že Tomáš zemřel po útoku bez zjevného motivu mimořádně brutálním způsobem.

V rozsudku navíc podle deníku Plus Jeden Deň stojí, že příběh, který vypověděla Judita, nesouhlasí s důkazy. Navíc obžaloba získala záznam rozhovoru mezi Juditou a její mámou, který se uskutečnil, když už byla Judita ve vazbě.

„Juditko, ono se to opravdu stalo tak, jak si myslíš, jak si to pamatuješ,“ měla podle Pluska Jeden Deň říci Juditina máma. „Jakože tam někdo byl?“ tázala se Judita. „Ano, ale teď to už necháme, je to tak a my to dokážeme,“ dodala její máma.

Judita se proti rozsudku odvolala, soud se jejím případem začal znovu zabývat v úterý, uvedl slovenský deníku Plus Jeden Deň. V případě, že jí bude prokázána vina, Juditě hrozí až patnáct let za mřížemi.

Judita ve výpovědi uvedla, že je nevinná a vraždil falešný odpočtář. Dvojici osudného dne údajně odpadla hodina, a tak se kamarádi rozhodli, že půjdou k Juditě domů, aby společně probrali výlet do Londýna, na nějž se měli vypravit následující den. Do Británie však už neodletěli.

Na dveře bytu prý zazvonil muž, který uvedl, že je odpočtář a jde zkontrolovat elektřinu. „Začal naléhat, že to bude rychlé a tlačil se do bytu. Lekla jsem se a zavolala Tomáše. Když Tomáš vyšel zpoza rohu, muž už stál ve dveřích. Oni se na sebe pár sekund jen dívali, ten chlap měl takový divný výraz,“ vypověděla Judita, že pak vytáhl z tašky nůž a vrhl se na Tomáše.

Rodiče Judity stojí za verzí své dcery a tvrdí, že kriminalisté na místě činu neodvedli dobrou práci. Rodiče dokonce vytvořili webovou stránku, na níž poukazují na údajné chyby, které policisté měli udělat během vyšetřování.

VIDEO: Exkriminalista Doucha popsal práci vyšetřovatelů na místě činu