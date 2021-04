Aimee Purdeyová (†21) zemřela v hotelovém pokoji, když se vrátila z večírku s přáteli. Oběsila se dva roky poté, co ji její bývalá přítelkyně vlákala do bytu a s dalšími třemi dívkami ji brutálně zmlátila. Celou dobu až do své smrti pak bojovala s úzkostmi a depresemi.