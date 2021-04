Potlučená Petra byla po pádu ze čtrnáctimetrové výšky znovu vtažena do bytu. Po dvaceti minutách dorazili Kisiovovi kumpáni a pro mladou dívku začalo hotové peklo. Zavřel a Kisiov ji společně škrtili nejprve rukama, pak kabelem od počítače a nakonec jí vrah dupal na hrudník v těžkých motorkářských botách.

Dodnes není jasné, jak se celé strašlivé krutosti účastnil Doležal. Od soudu totiž dostal pouze čtyřletý trest, jako jediný spolupracoval s policií a tvrdil, že vraždy neúčastnil ale jenom jí přihlížel. Kisiova se prý bál, a proto nezasáhl. Další dva odsouzení ovšem tvrdili, že je k vraždě hecoval a pak pomáhal s odklízením těla. Narozdíl od Kisiova, který si odpykává výjimečný trest 25 let, a Zavřela (22 let za mřížemi), si Doležal odseděl pouhé čtyři roky.

Na svobodu se dostal v roce 2017. Server expres.cz o víkendu informoval, že se po něm slehla zem. Ukázalo se však, že to není pravda. Webu se totiž ozval člověk, který ví, co Doležal nyní dělá.

Prý pije a dělá problémy!

Do Jihlavy, kde ke krutému zločinu došlo, se už mladík prý nevrátil. Odstěhoval se prý do Humpolce a změnil si jméno. Nyní je z něj Marek D. „Přejmenoval se, našel si práci, (...) a žije si nový život, jako by se nic nestalo,“ prozradil expresu zdroj.

Ale údajně vzorným životem rozhodně nežije. Přišel prý o řidičský průkaz, holduje alkoholu a možná nejen jemu, ale i jiným drogám. V místě, kde nyní bydlí není zrovna oblíbený. „Tady v Humpolci už ho lidé také moc nemusejí. Chodí dost často pít, dělá problémy, navážel se tu do Ukrajinců a podobně,“ tvrdí zdroj.

A to není vše, s mladíkem prý dokonce mluvil o strašlivé noci. Ten prý nic nepřiznal, naopak tvrdil, že je nevinný. „Když jsem měl tu čest s ním mluvit na rovinu, rozbrečel se jako malá holka a tvrdil, že ho ke všemu donutili,“ řekl muž serveru. Po rozhovoru prý věří, že muž spíše dvojici vrahů hecoval a aktivně jim pomáhal a pak jen ze všeho se štěstím vyvázl.

„Osobně si myslím, že kdyby mu ti dva nevěřili, hodí ho do toho kontejneru taky. Ale věřili mu a on teprve až ve vězení na radu svého právníka otočil a udělal ze sebe chudáčka,“ uzavřel muž.