Verdikt vynesl Korunní soud Snaresbrook nad majitelem podniku King Harold Pub Davidem Bearmanem (73) a elektrikářem Colinem Naylorem (74). V hospodě, která leží na předměstí Londýna, došlo před dvěma lety k tragické smrti sedmiletého Harveyho Tyrrella. Chlapec si hrál na zahrádce před hospodou se svým kamarádem, když si sedl na jednu z lamp a chytil se zábradlí.

V tu chvíli ho zasáhl elektrický proud. Jeho kamarád, který si šel pouze pro brambůrky, ho nalezl v křečích. Harvey byl ještě převezen do nemocnice, ovšem už mu nebylo pomoci a zemřel. „I když je to dva a půl roku, je to čím dál těžší. Naše životy se obrátily vzhůru nohama a život už nikdy nebude stejný,“ uvedla Harveyho máma Danille Jonesová pro britský deník The Sun s tím, že svého jednoročního syna Jacksona nepouští z dohledu.

„Harveyho popel je s námi doma v urně. Necháváme televizi zapnutou, když ho nemůžeme vzít s sebou. Jak vysvětlím, že ostatní děti mají bratry a sestry a Jackson za bratra anděla?“ dodala u soudu. „Cítím, že část mě zemřela, když zemřel Harvey, a od té doby jsem se nemohl cítit šťastný. Ztráta dítěte je jednou z nejtěžších věcí na světě. Protože to bylo tak náhlé, že jsme nedostali šanci se rozloučit,“ uvedl v prohlášení otec Harveyho Lewise Tyrrella.

Soud po dvou letech poslal do vězení majitele Davida Bearmana, kterého odsoudil na devět let za mřížemi a zároveň shledal vinným i elektrikáře Colina Naylora, jehož poslal na jeden rok do vězení. Zatímco Naylor obvinění ze zabití z nedbalosti popíral, Bearman, který je zároveň švagr elektrikáře, se k zabití přiznal.

