Železnou tyčí umlátil Marek H. (24) svého kamaráda (†47). Tragédie se stala loni v srpnu v chatové oblasti v Kožlanech na severu Plzeňska. Krajský v Plzni ho teď poslal na devět let do vězení.

Kamarád se tehdy Markovi H. svěřil, že má touhu mít sex s dětmi. To Marka vytočilo tak, že popadl železnou tyč a zaútočil nečekaně v okamžiku, kdy kamarád ležel v posteli.

„Nejméně pěti ranami tyčí mu rozdrtil lebku. Při tom došlo k výhřezu mouku,“ uvedla předsedkyně senátu Helena Przybylová.

Hrůzného činu litoval

Marek H. jednal podle soudu v afektu. „Když mu poškozený řekl, že má touhu mít sexuální kontakt s dětmi, obžalovaného, který má dva malé sourozence, se to hodně dotklo,“ dodala Przybylová.

Marek H. u soudu svého činu litoval. „Zachoval jsem se špatně. Nevím, co to do mě vjelo, když mi to řekl. Měl jsem mu dát pár facek a zavolat policii,“ řekl Marek H.

Dohoda se státním zástupcem

Marek H. podle soudu svůj čin nijak neplánoval. Po hrůzném činu zůstal na místě, zavolal policii a ke všemu se přiznal. Kauzu soud neprojednával v hlavním líčení. Schválil jen dohodu o vině a trestu, kterou Marek H. uzavřel se státním zástupcem.

