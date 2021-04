Městský soud v Brně loni v červnu lékaře uznal vinným z usmrcení z nedbalosti. Uložil mu trest 12 měsíců podmíněně odložených na 18 měsíců. Proti rozsudku se odvolal jak lékař, tak i státní zástupce, který požadoval přísnější trest.

Neštěstí se stalo v srpnu 2014, kdy na chlapečka spadla kovová hokejová branka. Dítě nejdříve převezli do nemocnice v Hodoníně, kde se jeho stav nadále zhoršoval, rozhodnuto poté bylo o převozu do brněnské Dětské nemocnice.

Záměna zranění hlavy a hrudníku

Podle rozsudku lékař řešil zdravotní stav chlapce nesprávně, když jej neuvedl do umělého spánku a nezahájil plicní ventilaci. Při příjezdu do Dětské nemocnice navíc chybně sdělil, že chlapci spadla branka na hlavu a ne na hrudník, jak tomu bylo ve skutečnosti a jak mu to i opakovaně sdělila matka chlapce. Podle tohoto lékařova sdělení se pak odvíjela léčba v nemocnici, kde hoch na následky poranění zemřel.

Lékařův obhájce tvrdil, že nebylo prokázáno, že mezi jednáním obžalovaného a úmrtím dítěte byla příčinná souvislost. „Zranění byla takového charakteru, že nezletilý by zemřel i při jiném lékařském postupu, který by obžalovaný zvolil," konstatoval obhájce.

Zákaz práce na JIP a ARO

Žalobce navrhoval zpřísnění trestu ve formě peněžitého trestu a zákaz výkonu činnosti. Odvolací senát rozsudek městského soudu potvrdil a obžalobě částečně vyhověl, když muži na dva roky zakázal výkon povolání lékaře na odborných pracovištích nemocnic, tedy na ARO a JIP.

Soudce: Šance na přežití byla

„Není pochyb o vině obžalovaného, kdy přímé i nepřímé důkazy tvoří uzavřený řetězec,“ uvedl soudce Petr Hlavina. Podle znaleckých posudků nesprávný postup lékaře snížil šanci poškozeného na obnovu činnosti srdce a plic, podle posudků šlo až o 40 % šanci na přežití.

„Byla zde šance, že přežije. Umělý spánek by ulevil srdci, tato šance se ale vytratila," uzavřel soudce.

