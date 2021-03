Malý James Smith (6) z Elston Fields v anglickém Leicesteru utrpěl šrámy na těle i na duši poté, co ho v srpnu srazil mladík (17) na elektrické koloběžce. Chlapec od té doby trpí výpadky paměti a bojí se vycházet ven.

Malý James byl v srpnu na procházce s tatínkem, když k nehodě došlo. Dlouhé týdny se pak v nemocnici zotavoval z fraktury lebky a dalších zranění. Od té doby navíc trpí ztrátou paměti. Celých šest týdnů mu trvalo, než se zvládl bez paniky podívat do zrcadla, protože nepoznával ani svůj odraz, napsal web britského deníku Metro. „Jamie už nedokáže být normální dítě,“ uvedla podle webu chlapcova sestra Brooklyn.

Její bratříček se prý od osudné nehody neodvažuje jít ven a opustit bezpečí domu. „Jamie pořád nemůže pochopit, jak mu někdo něco takového mohl udělat. Ta nehoda, nebo co to bylo, mu možná už napořád zničila život,“ dodala Brooklyn s tím, že teenager, který do chlapce najel, prý dodnes neprojevil žádnou lítost.

Viník od nehody utekl, policie ho ale posléze zadržela. U soudu se ke svému činu přiznal, rozhodnutí o trestu padne 12. dubna.

Jezdit na elektrických koloběžkách na silnici i na veřejných místech je v Anglii již delší dobu zakázané. „Tento případ ukázal, jak mohou být elektrické koloběžky nebezpečné, zvláště v nepovolaných rukách,“ řekl k nešťastnému incidentu Kieran Dempsey z dopravní policie v Leicesteru.