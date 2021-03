V zadržení mladíka a ženy se zvrhla slovní výměna mezi lidmi a policií na historickém náměstí v centru Českých Budějovic. Incident si natáčelo několik svědků, videa poté začala kolovat po sociálních sítích.

K událostem došlo v sobotu po 16:00. Na místě zasahovaly hlídky městské i státní policie. Video začíná okamžikem, kdy policie ve vyšším počtu komunikuje s mladíkem, který si odmítal i po opakovaných výzvách zakrýt dýchací cesty, jak to nařizují platná opatření vlády proti šíření koronaviru.

Když mladíka po několika minutách, co probíhala výměna názorů, policie obklíčila, jeden z nich se na něj vrhl a chvatem ho porazil na zem. Následně byl mladík zadržen. Podle webu budejckadrbna.cz policie odvedla i 36letou ženu. Na tu žádný chvat použit nebyl.

„Po 16:00 na místě zakročovali budějovičtí policisté, když dvě osoby neuposlechly výzvy k nasazení roušky. Tyto osoby byly zajištěny a předvedeny na obvodní oddělení k dalším úkonům. Poté byly propuštěny,“ řekla pro Blesk mluvčí jihočeské policie Štěpánka Schwarzová s tím, že případem se nadále zabývá městská policie jako přestupkovým jednáním.

Věc by podle mluvčí měla být postoupena městu do správního řízení, o případném trestu by pak tedy rozhodoval magistrát města.