Tragédie se stala v noci ze čtvrtka na pátek v Heřmanicích na Liberecku v tamní Oboře Heřmanice. Do obory se dostala smečka vlků a roztrhala dva muflony a dva daňky! Roztrhaná zvířata našel v pátek ráno majitel obory Antonín Petržilka.

V oboře našel ležet v tratolišti krve samici muflona, která měla prokousnuté hrdlo. „Měla před porodem, tak za týden, za čtrnáct dní by rodila,“ uvedl pro Blesk.cz majitel. „Pak koukám ke krmelcům se senem pro zvěř a tam jsem viděl samici daňka. Ta měla úplně ukousnutou hlavu a bachor a střeva měla venku,“ řekl s tím, že o kousek dál leželo dančí mládě. „Bylo úplně sežrané. Zbyla jen kůže,“ popsal spoušť.

Vlkům za oběť padlo i mládě muflona, které smečka uštvala. „Mám to oplocené všechno, aby mi zvěř neutekla,“ popsal majitel zabezpečení obory s tím, že se vlci nejdříve snažili pod plotem podhrabat, což se jim nepodařilo, tak bidla překousali, aby se dostali dovnitř.

Majitel vyčíslil škodu, kterou vlci napáchali, na 30 tisíc Kč. V oboře navíc chová ještě stádo ovcí a osm koní, kteří naštěstí byli zavření. „Kdybych měl ovce venku, tak mám po všech ovcích,“ uvedl s tím, že má oboru dlouhých dvacet let. „Dvacet let to fungovalo, ale teď je vlků tolik, že to nejde,“ postěžoval si majitel a dodal, že mu škodu, kterou šelmy napáchaly, nikdo nenahradí.

