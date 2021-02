Celý Texas sužují po řádění bouře Uri výpadky elektřiny i dodávek vody. U Nguyeniových to v osudné pondělí vypadalo nejdříve dobře. „Mysleli jsme si, že máme opravdové štěstí, protože jsme stále měli elektřinu až do začátku večera,“ řekla Nguyenová stanici CNN. Jenže pak to přišlo. Vypadl proud a zhasla všechna světla.

Rodina rozdělala v domě oheň

Fungovat přestalo i topení a tak se rodina rozhodla, že rozdělá v krbu plameny, které by posloužily jako zdroj tepla i světla. Děti Colette (†5), Edison (†8) a Olivia (†11) chtěly svou babičku Le Loan (†75) naučit pár karetních her. Když bylo půl desáté večer, byli už všichni unavení. Rodina se proto rozhodla, že půjde na kutě.

„Strčila jsem děti do postele a další věc, co si pamatuji, je, že jsem v nemocnici. O pár hodin později přišel hasič a policista, kteří řekli, že to nikdo další nepřežil,“ pokračovala ztrápená matka. Příčina požáru možná nikdy nebude zjištěna, protože si Jackie přesně nepamatuje, co se stalo. V hlavě má jen útržky z děsivé události.

Smrt v plamenech

Matně si vybavuje, že byla v prvním patře, kde má ložnici. Nahoru za dětmi se nemohla dostat, a tak na ně křičela. „Jen jsem tam stála, křičela, křičela jsem jejich jména a doufala, že vyjdou ven,“ vysvětlila žena. Bohužel děti ani babička ven nevyšly a Jackie upadla do bezvědomí. Žena měla štěstí, že si plameny nevyžádaly i její život.

Mluvčí Sugar Landu Doug Adoplh prohlásil: „Matce tří dětí muselo být fyzicky zamezeno, aby se vrátila do domu.“ Podle Adolpha dorazili hasiči na místo požáru kolem druhé hodiny v noci. „Rodina uvedla na sociální síti, že se snaží udržet v teple použitím krbu v domě,“ doplnil s tím, že příčina požáru opravdu nemusí být nikdy zjištěna.

Máma si zoufá: Mám zlomené srdce

Jackie utrpěla popáleniny na rukách. Mnohem víc než její zranění ji však trápí ztráta milovaných dětí. „Mám zlomené srdce. Už to nikdy nebude jako dřív,“ prohlásila smutně. „Moje děti byly tak fenomenální, úžasné, malí drsňáci,“ uzavřela ztrápená maminka. Všechny děti chodily do katolické školy. Otec s rodinou již nežije.

Video: Jak se zachovat při požáru ve vašem domě.