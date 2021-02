Američanka Katherine Creagová byla oblíbená reportérka, která pracovala pro televizní stanici WNBC v New Yorku. Pro televizní společnost začala pracovat v roce 2011 a každé ráno televizní diváky informovala o aktuálním dění v pořadu Today in New York (Dnes v New Yorku).

„Deset let byla Kat jedním z našich základních kamenů, v každé situaci byla ochotná pomoci, ať už to byl kolega v nouzi, nebo směna, kterou bylo třeba pokrýt. Byla zábavná, chytrá a neoblomná. A dokonce i v těch nejtěžších chvílích byla jasným světlem, pohotová s laskavým slovem a úsměvem,“ popsala svou kolegyni viceprezidentka zpravodajství Amy Morrisová pro NBC New York.

Na svém účtu na sociální síti Twitter Katherine o své práci píše: „Spánek, co to je? Jdu do práce, když se vy vracíte domů z nočního klubu.“ Kolegové ji popisují jako ženu, která sršela energií. Všechny proto šokovala a zděsila zpráva, že ve středu v noci náhle zemřela. Podle informací britského deníku Daily Mail Katherine neměla trpět žádnými zdravotními problémy.

„Katherine Creagová se věnovala komunikaci s Newyorčany a sdílení jejich příběhů. Neúnavně pracovala pro naše město. Vyjadřuji hlubokou soustrast její rodině, přátelům a celé komunitě,“ napsal na sociální síť Twitter starosta města Bill de Blasio.

