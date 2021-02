Bývalý elitní kriminalista Josef Doucha pro Blesk popsal kroky, které je potřeba udělat po příjezdu na místo činu. Podle jeho slov je právě tato práce pro celé vyšetřování zcela zásadní. Pokud se však neprovede dostatečně důkladně, může to mít fatální důsledky.

„Práce na místě činu je zásadní, co se zanedbá na místě činu, to se nedožene z hlediska pátrání po pachateli a z hlediska důkazního nikdy,“ prozradil Doucha s tím, že je potřeba pečlivě vše zaznamenat. Dopředu totiž není nikdy jasné, co bude později potřeba znát.

Nejprve se vyšetřovatelé věnují podlahám, a to ještě předtím, než vůbec na místo činu někdo vstoupí. Následně je nutné vše zadokumentovat tak, jak tam je. Později totiž může mít i sebemenší drobnost zásadní význam, to potvrzuje i osobní zkušenost Douchy. Při vyšetřování vraždy vedoucího večerky brněnští kriminalisté provedli ohledání místa činu.

„Místo činu měli perfektně zpracované. V jednom okamžiku bylo potřeba zjistit, jestli chleba na stole té večerky stál kolmo, nebo podélně. Byla to velice důležitá informace,“ vysvětlil někdejší policista. Díky pečlivé práci techniků na místě činu, kteří zdokumentovali i chleba, bylo možné tuto informaci zjistit. „To mělo vliv na to, že nebyl obviněn někdo, kdo by byl obviněn neprávem,“ zakončil Doucha.