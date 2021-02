Bývalá fotomodelka a pornoherečka Barbara B. se jako společnice živila v České republice, Německu, Francii a ve Velké Británii. Každá země podle ní má svá specifika, což popsala pro irský deník Irish Examiner. Právě v Irsku Barbara zažila jedny z nejhorších momentů své profesní kariéry.

Barbara pracovala v Limericku, s další sexuální pracovnicí si pronajímala „privát“, tedy soukromý byt, ve kterém klienty obsluhovala. Je běžnou praxí, že se klienti po příchodu do bytu osprchují. Jeden z nepříjemných zážitků Barbara zažila, když klient sprchu odmítl a začal být agresivní. „Nevíš, kdo já v Limericku jsem! Zničím tě!“ křičel na Barbaru, která se ho snažila vystrkat ze dveří.

V bytě byla naštěstí přítomná i její kolegyně, která jí rychle přispěchala na pomoc. „Myslela jsem, že ze mě vymlátí duši,“ popsala Barbara pro Irish Examiner. „Když odmítal odejít, řekla jsem mu, že zavolám ochranku a on na to odpověděl, že jsme bordel a že je to ilegální,“ zavzpomínala Češka. Agresor naštěstí nakonec odešel, aniž by ženám něco udělal, oběma společnicemi ale incident otřásl.

Nebezpečí je nicméně něco, s čím musí sexuální pracovnice v Irsku bohužel počítat, napsal Irish Examiner. Dokládá to i další zkušenost Barbary B. Tentokrát naštěstí k fyzické konfrontaci nedošlo, ovšem podle Češky chybělo málo a mohla být hromadně znásilněna!

Jen den před incidentem s mužem odmítajícím sprchu měla domluvenou schůzku s jiným klientem. Když zazvonil u dveří a Barbara se prostřednictvím kamery podívala, kdo zvoní, zůstala v šoku. Přede dveřmi stálo osm neznámých mužů! „Znásilnili by mě,“ řekla Barbara. Díky kameře se tomu nicméně vyhnula.

Jedna z jejích známých, které se živí jako sexuální pracovnice, takové štěstí neměla. „V prosinci kamarádku znásilnili a vyhrožovali jí nožem. Dva muži ji na hotelovém pokoji zmlátili, když nedokázala otevřít sejf, který byl stejně prázdný,“ uvedla Barbara, podle které dokonce v Irsku řádí organizované gangy, které cílí právě na společnice. Domluví si schůzku, pak ale ženu skupinově znásilní a okradou.

Prostituce je v Irsku ilegální a hrozí za ni vysoké pokuty. Aliance irských sexuálních pracovníků to chce nicméně změnit a prosadit legalizaci prostituce a tím i její kontrolu a lepší pracovní podmínky. Barbara B. s tím souhlasí. S prací společnice v zemi, kde byla prostituce zlegalizována, má totiž skvělé zkušenosti. V jejím případě šlo o Německo, kde se podle svých slov cítila nejbezpečněji.

Barbara pro Irish Examiner také prozradila, kolik na kolik si jako sexuální pracovnice může přijít. Když se den vydaří, dostane se klidně k částce atakující v přepočtu padesát tisíc korun. Jiný den se ale nemusí zadařit, klienti schůzky odřeknou, a Barbara si nevydělá nic.

Koronavirová krize navíc sexuálním pracovnicím do karet moc nehraje. Po Vánocích, které Barbara strávila v České republice s rodinou, prý přišla o 70 až 80 % klientů. „Myslím, že se lidé víc bojí. Hodně z mých klientů je navíc doma s dětmi, když jsou školy zavřené,“ sdělila pro Irish Examiner.