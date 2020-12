Zní to možná jako špatný vtip, ale členové předních mafiánských rodin v Itálii se měli zaregistrovat k pobírání dávek určených pro osoby v hmotné nouzi. Nějakou dobu jim to očividně procházelo, jenže pak spadla klec. Rejstřík trestů jim tenhle nápad může prodloužit o 2–6 let za mřížemi.