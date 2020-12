Policie varuje řidiče, aby sledovali během jízdy dopravní situaci! Nejednejte jako šofér, který si na poslední chvíli - ačkoli jel 130 km/hod - všiml kolony před sebou. Do vozidla stojícího na konci fronty vletěl v rychlosti 116 km/hod! Podle záběrů kamery z kabiny začal brzdit na posledních pár metrech, kdy už neměl šanci kolizi zabránit.

Na facebooku Policie ČR se objevilo video z nedávné hrozivé srážky na dálnici. Byla už tma, řidič si to po téměř vyprázdněné vozovce uháněl neohroženě vpřed. Podle hudby z rádia, která je na videu slyšet, je člověk v autě zřejmě příjemně naladěn. Jeho jízda na vlně pohody ale měla brzy skončit.

Když se v dáli ve směru jízdy objevila světla stojících kamionů v pravém pruhu a brzy na to i světla aut v levém pruhu, řidiči nereaguje tak, jak by měl. Přejede si z pravého pruhu do toho rychlejšího. A dál sviští vážné nehodě vstříc, místo toho aby už dávno zpomaloval.

„Řidič neustále musí sledovat dopravní situaci, nesmí se nechat ukolébat poklidnou cestou s mírným provozem, příjemnou hudbou v rádiu, svými myšlenkami…“ píší k tomu policisté. „Pokud si všimne kolony aut před sebou, červených brzdových světel nebo třeba blikajících varovných světel, okamžitě by měl zareagovat značeným snížením rychlosti,“ dodávají.

Strážci zákona také ve svém příspěvku nezapomněli zopakovat základní fakta o brzdných drahách, na která by člověk měl přirozeně dbát. „Při rychlosti 130 km/hod činí brzdná dráha osobního vozidla na suchém povrchu přes 80 metrů, na mokrém 110 metrů. Nelze zastavit během vteřiny přímo na místě!“ připomíná policie.