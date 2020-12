Patřil mezi vyhlášené psychiatry a byl známý z televizních pořadů jako skvělý vypravěč a bavič! Když se objevilo obvinění ze spolupráce s tajnou bezpečností, Miroslav Plzák (†85) až do své smrti vše odmítal! Portál Info.cz nyní publikoval zjištění, že byl důvěrníkem StB!

O spolupráci Miroslava Plzáka s StB se vedou spekulace už od doby, kdy ministerstvo vnitra začalo zpřístupňovat svoje archivy. Podle zveřejněných dokumentů spolupráce začala 13. června 1961. Svůj vztah s StB Plzák po roce 1989 zlehčoval a tvrdil, že si s tajnou policií nikdy nezadal. Info.cz prostudovalo několik svazků, kterými psychiatr a jeho hlášení StB prochází.

Z nich vyplývá, že Miroslav Plzák několikrát jako lékař porušil lékařskou přísahu, když s StB údajně rozebíral diagnózy některých svých pacientů, nebo tyto poznatky StB přímo předal. Také jí měl donášet na své kamarády a přátele. Jeho poznatků si tajná policie považovala a estébáci svého spolupracovníka s krycími jmény Profesor, Karel a Psychiatr líčili jako cenný zdroj informací.

Z agenta důvěrníkem!

Miroslav Plzák byl počátkem 70. let převeden z agenta-informátora do kategorie důvěrník. Důvěrník shromažďoval informace, které pomáhaly kontrarozvědce plnit prověrkové, pomocné a orientační úkoly národně-bezpečnostní povahy v souvislosti s odhalováním nebo objasňováním protistátní činnosti.

Plzák měl být nadále využíván do báze americké rozvědky a v jednom ze sledovacích objektových svazků. Podle Plzáka byl například pozdější prezident Václav Havel (†75) nejnebezpečnějším ze signatářů Charty 77 a sám mu předepisoval návykové léky...

Spolupráci popíral do smrti!

„Ano, pánové z vnitra byli na klinice každou chvíli, chtěli například, abych donášel na přítele, psychiatra a spisovatele Josefa Nesvadbu, kterého považovali za špiona. Musím říci, že jsem nikdy nikomu z této organizace nic nesdělil a rovněž nepodepsal žádný vázací akt,“ řekl Plzák v roce 2003 časopisu Reflex.

Unavený Miloš Kopecký

Z akcí v bytě Jiřího Muchy, kde se za totality konaly legendární večírky, se zachovala řada hlášení. V jednom z nich se Plzák zmiňuje o Miloši Kopeckém (†73), kterého zaznamenal „značně unaveného“ právě po jednom z vyhlášených mejdanů. U Muchy se scházela řada známých osobností, v jejichž řadách byli i spolupracovníci StB, mezi nimi i jeden „zvláštní objekt zájmu“.

Práskal na Palacha

Historik Petr Blažek připomíná, že v roce 1969 předal Plzák StB dokument z konzilia psychiatrů, které se zabývalo upálením studenta Jana Palacha (†20). „Tuto písemnost, kde bylo i hodnocení pobytu Jana Palacha v nemocnici, předával krátce po smrti Jana Palacha Státní bezpečnosti on. To v jeho svazku není, to jsem našel úplně jinde,“ popisuje Blažek.

Nebezpečný Havel

„Havel se ještě před vazbou často obracel na něj, aby mu předepsal fenmetrazin, který pravidelně užíval. Plzák zná Havlovu psychiku a má ho za člověka, který je mezi živly nejnebezpečnější,“ zapsal si jeho hlášení major Vladimír Matura.

NA KOHO DALŠÍHO PRÝ DONÁŠEL:

Josef Nesvadba ( 78), psychiatr a spisovatel

Marie Drahokoupilová (79), herečka

