Bývalý příslušník komunistické Státní bezpečnosti (StB) Jaroslav Maryško přijal dohodu o vině a trestu v kauze cíleného terorizování disidentů. Příslušníci StB na přelomu 70. a 80. let při akci Asanace lidi nepohodlné komunistickému režimu opakovaně vyslýchali, vyhrožovali jim a nutili je k emigraci. Soud dohodu obžalovaného se státní zástupkyní schválil a udělil Maryškovi podmíněný dvouletý trest se zkušební dobou na jeden rok. Rozsudek ve čtvrtek nabyl právní moci.

„Souhlasím s trestem a uvědomuju si pochybení,“ uvedl Maryško. „Jedná se o první dohodu ve věci takové trestné činnosti, jinak tento institut funguje velmi dobře,“ řekla novinářům žalobkyně Zdeňka Galková. V kauze zneužití pravomoci úřední osoby čelí obžalobě ještě další čtyři bývalí příslušníci StB. Za zneužití pravomoci úřední osoby jim hrozí až desetileté tresty vězení. Jednání bylo odročeno na 18. března. Obžalovaní Karel Hájek, Rudolf Peltan, Jiří Šimák a Zbyněk Dudek se ve čtvrtek líčení nezúčastnili, zastoupili je jejich obhájci.

Soud vyhověl návrhu jednoho z nich, aby se ke znaleckému posudku, jenž hovoří o tom, že do záznamů svazků StB se zasahovalo, a jsou tedy nevěrohodné, vyjádřil Karel Srp. Většinu líčení zabralo čtení listinných důkazů, například protokolu o domovní prohlídce u Vratislava Brabence a o jeho výslechu nebo o schůzkách chartistů a členů undergroundu. Bývalí příslušníci StB podle obžaloby v rámci Asanace disidenty šikanovali v jejich bydlišti i v zaměstnání, bez důvodu je zadržovali a opakovaně prohledávali jejich byty. Brabenci podle obžaloby vyhrožovali fyzickou likvidací a Šimák ho při výslechu zbil.

Jaroslav Neduha, bývalý zpěvák skupiny Extempore, při minulém líčení sdělil, že mu vyhrožovali někdejší příslušníci StB vymyšleným spisem, podle kterého měl sexuální styk s nezletilými děvčaty. Dudek a Šimák už byli v souvislosti s Asanací v minulosti odsouzeni, za týrání disidentů jim soudy uložily nepodmíněný trest v délce tři a půl roku. Bývalý podporučík StB Maryško se zneužití pravomoci úřední osoby dopustil podle obžaloby v letech 1978 až 1981.

Tehdy se jako vedoucí pracovník podílel na projektech totalitního režimu s názvy Prevence, Izolace a Sanace mířených zejména proti signatářům Charty 77. Maryško mimo jiné schválil šikanování hudebníka skupiny Plastic People of the Universe Vratislava Brabence, kterého příslušníci StB obtěžovali neustálými výslechy a vyhrožováním únosem jeho ženy a dcery. StB tím nakonec přinutila Brabence k vystěhování do Rakouska a ztrátě československého občanství, podobně jako v případě zdravotní sestry Jany Převratské, na jejímž stíhání se Maryško také podílel.

VIDEO: „Kdybych tušil společenský zvrat, studenty bych na Národní třídu nikdy nezavedl,“ říká Ludvík Zifčák.