Tři nehody zavinila podle všeho odpoledne řidička (+35) vozu Citröen na Písecku. Poslední se jí stala osudnou. „V Milevsku narazila do zaparkovaného fordu, pak při nedobrždění nabourala vůz Mustang. Nezastavila, po chvíli vjela do protisměru a střetla se s vozem Škoda. Náraz nepřežila,“ popsala policistka Štěpánka Schwarzová. Není jasné, zda řidička nebyla pod vlivem drog či alkoholu.

Žena, která při nehodě zemřela, ze všeho nejdříve měla zavinit dvě havárie. Nejprve v Milevsku narazila do zaparkovaného vozidla, pak zezadu při nedobrždění nabourala do jiného auta. „Místo aby u nehod zastavila, pokračovala v jízdě po silnici I/19 ve směru na obec Hrejkovice,“ řekla mluvčí a pokračovala líčením toho, co následovalo.

„V zatáčce přejela z dosud nezjištěných příčin do protisměru a střetla se zde čelně s vozidlem značky Škoda, které řídila čtyřiašedesátiletá žena. Po střetu zemřela žena, která pravděpodobně nehodu zavinila. Starší řidička byla se zraněním převezena do nemocnice," uvedla rovněž Schwarzová.

„Přesné příčiny a okolnosti tragické nehody jsou předmětem šetření píseckých dopravních policistů. Na základě dosud zjištěných informací není vyloučeno, že byla mladá řidička pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,“ uzavřela mluvčí.

