Dnes je tomu devět let od tragické dopravní nehody, při níž zahynuli čtyři lidé! Policistům se stalo osudným, že se rozhodli agresivního opilce pro jistotu přepravit na záchytnou stanici. Nehoda je dodnes více méně záhadou, protože není jasné, z jakého důvodu viník nehody Luboš (†19) přejel do protisměru, kde se čelně srazil s policejním vozem. V něm cestovali tři lidé. Divné je také, že Luboš si svou smrt možná naplánoval.

Dva policisté Radek a Jaroslav z jihočeského Milevska dostali 12. června 2011 hlášení o hádce sourozenců, při níž měl muž dokonce zaútočit nožem. Vydali se proto na místo a zjistili, že útočník je opilý. Kvůli bezpečí jeho sestry, které musel lehká zranění ošetřit lékař, rozhodli se muži zákona vzít podnapilého muže na záchytnou stanici. Tam však strážníci ani opilec už nikdy nedojeli. Grázl z BMW, který zabil Marušku (†21), jde předčasně z basy. Zbytek trestu si odsedí doma!

Po cestě totiž na přehledné silnici narazili na Opel Calibra, který přejel do protisměru právě ve chvíli, kdy proti němu jela policejní oktávie. Řidič opelu Luboš ve svém voze uhořel a tříčlenná posádka oktávie zemřela také. Jeden ze strážníků po sobě zanechal dvě malé děti. Další auto se na poslední chvíli dokázalo srážce vyhnout.

Řidič opelu byl synem policisty z jiného oddělení a nejvíce zarážející je, že si svou smrt možná naplánoval. Rok před svou smrtí totiž zveřejnil na facebookovém profilu své vlastní fiktivní parte s datem 12. června 2010! Přesně o rok později mladík narazil do policejního auta a zahynul. Připravoval si snad svou smrt? Falešné úmrtní oznámení dokonce zmiňuje autonehodě a důvod, proč mladík přejel do protisměru, dodnes není znám!

„Z výslechů příbuzných, rodiny i jeho přítelkyně nic nenasvědčuje tomu, že by si tento mladík chtěl sáhnout na život. Měl naplánováno, co bude dělat druhý den. Plánoval prázdniny. Pravděpodobně jde o krutou hru náhody,“ uvedla tehdy policejní mluvčí Lenka Holická s tím, že podle vyšetřovatelů nešlo o sebevraždu.