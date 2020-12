Hasiči vyjížděli do domu v americkém Connecituctu, kde byl nahlášen požár. Šéf hasičů Thomas Curcio uvedl, že v půl čtvrté ráno tamního času hasiči dostali hlášení, že je uvnitř uvězněn člověk. „Muž je zabarikádovaný uvnitř. Všichni ostatní jsou venku před domem. Snaží se otevřít dveře a dostat ho ven,“ uvedla dispečerka.

Poté, co se hasičům podařilo dostat dovnitř, z kouře vytáhli zakladatele úspěšné společnosti Zappos, která se zaměřuje na online prodej oblečení a bot, Tonyho Hsieha. Šestačtyřicetiletý muž utrpěl popáleniny a byl letecky transportován do nemocnice v New London. Jeho stav byl však stále velice vážný, a tak byl převezen do nemocnice v Bridgeportu. O život bojoval víc jak týden. Zraněním nakonec podlehl.

Příčiny požáru se stále vyšetřují, ovšem jeho blízcí přátelé pro britský deník Daily Mail uvedli, že Hsieh užíval drogy a jeho závislost v poslední době eskalovala. Hsieh byl navíc milovníkem svíček, které rád zapaloval, aby navodil správnou atmosféru.

Jeho blízcí spekulují, že užití rajského plynu a zapálení svíček mohlo způsobit požár, který ho stál život. „V posledních měsících se oxid dusný stal pro Tonyho stejně důležitý jako alkohol. A vodka Gray Goose byla jeho nejlepším kamarádem,“ uvedl jeho kolega pro výše zmíněný deník. Podle informací PubChem oxid dusný není hořlavý, ovšem urychluje hoření materiálu.

Hsieh v létě odešel z funkce generálního ředitele a od té doby se jeho závislost na návykových látkách údajně zvýšila. „Jeho těžké užívání alkoholu a drog bylo známé všem kolem něj,“ uvedl jeho kolega.

Jeho známí ho označují za excentrického člověka, který miloval večírky a obzvlášť si užíval dny strávené na slavném festivalu Burning Man (Hořící muž), který se každoročně odehrává na nevadské poušti. „Žil bláznivým, výstředním životem. Drogy mu často způsobovaly halucinace, stal se paranoidním. To by vysvětlovalo, proč se zabarikádoval,“ dodal jeho kolega.

Hsieh, který byl synem imigrantů z Tchaj-wanu, vystudoval Harvardovu univerzitu a v roce 2009 prodal svou firmu společnosti Amazon za neuvěřitelných 1,2 miliard amerických dolarů (v přepočtu víc jak 26 miliard Kč). V jejím čele zůstal do léta jako generální ředitel.

Hsieh za část svých peněz nechal revitalizovat centrum Las Vegas. „Vize a velkorysost Tonyho Hsieha způsobila, že Las Vegas je více vzrušující, živější a komunitnější,“ uvedla Dina Titusová, členka Sněmovny reprezentantů USA.

Majetek podnikatele se podle informací Associated Press odhaduje na neuvěřitelných 840 milionů amerických dolarů (18,3 miliardy Kč). Podle soudních dokumentů, jež byly ve středu podány jménem jeho rodiny v Nevadě, po sobě miliardář nezanechal žádnou poslední vůli. Otec miliardáře Richard Hsieh a jeho bratr Andrew Hsieh měli požádat o příkaz, jenž by jim umožnil přístup k jeho účtům, a zároveň požádali o ochranu jeho majetku.

Tonyho příbuzní také zveřejnili první oficiální prohlášení k jeho smrti. „Rodiče byli pyšní na to, jaký člověk se z něj stal. Ovlivnil životy mnoha lidí kolem sebe,“ uvedla rodina v prohlášení.

VIDEO: Víte, jak se zachovat v případě vypuknutí požáru? Podívejte se na video!