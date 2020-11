Do soudního sporu se dostal zakladatel Amazonu Jeff Bezos s bratrem své přítelkyně Michaelem Sanchezem kvůli nahým fotografiím miliardáře, které unikly do médií. Podle žalobce totiž Bezos tvrdil novinářům, že právě Sanchez může za to, že se fotografie dostaly na veřejnost. Sanchez u soudu však neuspěl.