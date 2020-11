Hector Enrique Valencia (21) putuje od jednoho vězení do druhého. Nejprve byl policií zadržen v Karibiku, kde strávil devět měsíců kvůli koronavirové pandemii. Následně byl vydán do Austrálie, kde čelí obžalobě z vraždy postarší prostitutky (†69). Kolik let si odsedí v australské věznici, ještě soud nerozhodl.