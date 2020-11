Bylo pondělí 17. srpna a dvě kamarádky ve věku 14 a 16 let se těšily na společnou cestu vlakem. Byl teplý letní den, něco kolem třiceti stupňů, a tak se dívky pohybovaly jen v tričku a kraťasech. Vesele si na perónu ústeckého vlakového nádraží vykládaly své zážitky z prázdnin a netušily, že za pár okamžiků budou řešit něco úplně jiného. Informace přinesla Česká televize ve svém pořadu Na stopě.

Aby si dívky mohly v klidu popovídat, po příjezdu vlaku se vyhnuly davu lidí, který se nahrnul k předním vagonům, a zamířily si to do méně obsazených částí soupravy. Starší z dívek už byla uvnitř, mladší teprve na schodech. Tehdy k ní přistoupil muž v modrém tričku, sáhl jí mezi nohy a rychle se vzdálil. Dívka byla v šoku, rozplakala se a se svojí kamarádkou začaly společně řešit, co mají dělat.

Po příjezdu domů řekly o svém nepříjemném zážitku svým maminkám, které s nimi následující den přišly na policejní služebnu věc nahlásit. Policie doufá, že lidé muže zachyceného na záznamech kamer poznají a pomohou příslušníkům při jeho identifikaci, aby si ho mohli pozvat k podání vysvětlení svého chování. A doufají, že se podezřelý někdy v budoucnu nepokusí o něco dalšího.