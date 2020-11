Nikdo nechce vidět jednoho ze svých blízkých v bezvědomí ležet na zemi. Když děda Petr (54) z Karlových Varů doma zkolaboval, měl velké štěstí, že se jeho příbuzní dokázali z šoku rychle vzpamatovat a poskytnout mu první pomoc, bez které by mohl i zemřít. Do záchrany dědečkova života se aktivně zapojil i jeho vnuk Tomášek. Teprve 11letý hrdina si vysloužil od profesionálních záchranářů velkou poklonu.

Petr si už rýno stěžoval, že ho pálí na plicích. Pozdější události potvrdily, že nešlo o nic zanedbatelného, muž doma zkolaboval. Naštěstí bylo v okolí několik lidí, kteří mu pohotově přispěchali na pomoc a poskytli mu první pomoc, bez které by zřejmě nepřežil.

Velkou roli v záchranné akci sehrál Petrův vnuk Tomášek. Když se Petr skácel na zem, byl zrovna u něj. Ve vedlejší místnosti v té době prováděl zednické práce Karel K. Ačkoliv je to cizí muž, po zaslechnutí rány přiběhl a bezvládného muže začal oživovat. Tomášek zatím zavolal na tísňovou linku s tím, aby záchranáři na místo vyslali sanitku.

Ambulance k domu vyrazila, ale bylo potřeba, aby byla pomoc Petrovi poskytována pomoc i nadále. Resuscitace je ovšem náročná věc i pro zkušené záchranáře, jde o fyzicky velmi vyčerpávající práci. Po čtyřech minutách intenzivního oživování poslala operátorka chlapce čekat před dům, dovnitř šel naopak manžel jedné z Petrových dcer, který vyčerpaného Karla v srdeční masáži vystřídal.

Video Tomášek se zachoval jako hrdina a pro dědečka zavolal záchranku - Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Sanitka na místo dorazila asi deset minut poté, co Tomáš vytočil číslo tísňové linky. Petr od záchranářů dostal dva výboje z defibrilátoru a lékovou a kyslíkovou terapii. Tím se podařil obnovit spontánní oběh a muž pak dokonce otevřel oči.

„Většinou říkáme, že tohle se děje jen ve filmu, ale tentokrát se to povedlo doopravdy, na čemž mají obrovskou zásluhu ti, kteří dědovi ihned pomohli před naším příjezdem. Klobouk dolů před takovou včasně zahájenou kvalitní laickou resuscitaci,“ uvedli na facebookové stránce záchranáři Karlovarského kraje.

Hodinu po příjezdu záchranky už dědeček mířil na operaci, která dopadla dobře. Senior se díky svým příbuzným může těšit na další kvalitně prožité roky. „Co se týče všech tří zachránců – většinou slýcháme nebo čteme my vzkazy od veřejnosti o respektu vůči zdravotníkům. Dnes ten respekt vyjadřujeme my vám třem,“ vzkázali záchranáři trojici hrdinů.

Velký vděk za záchranu tátova života vyjádřila i Petra, dcera operovaného muže, švagrová jeho zachránce Oty a Tomáškova teta. Petra chce všem třem hrdinům, operátorce, záchranářům ze sanitky i personálu nemocnice prostřednictvím Blesk.cz moc poděkovat.