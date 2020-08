„Letecky jsme ji transportovali na ARO liberecké nemocnice,“ dodal. Ocenil také spolupráci se svědky a takzvanými first respondery. To jsou většinou policisté či hasiči, kteří mají k dispozici laický defibrilátor AED. „Snažíme se je (first respondery) co nejvíce využívat a osvědčuje se to. Jsou tam častěji dřív než naše posádky,“ uvedl mluvčí záchranné služby.

V tomto případě šlo o místní hasiče. Starosta Hejnic Jaroslav Demčák (Za lepší Hejnice) dnes ČTK řekl, že žena se začala nečekaně topit zhruba v metrové hloubce koupaliště.

„Bylo štěstí, že ji vytáhli ti, co byli kolem, to znamená návštěvníci koupaliště. Začali ji oživovat a shodou okolností v přilehlém stánku byli naši dva hasiči, kteří když slyšeli, že se něco děje, tak se šli podívat. Takže jeden okamžitě běžel pomáhat oživovat a druhý letěl do garáže pro AED, protože je od koupaliště asi jen 300 metrů,“ uvedl Demčák.

To, že jsou hasiči vybaveni přístrojem AED, oceňuje. „Jsme v okrajové části a nějakou dobu záchrance trvá než přijede. AED využijeme tak jednou za jeden či dva měsíce,“ dodal starosta města v podhůří Jizerských hor.

Laické defibrilátory zvyšují šanci na přežití v případech srdečních obtíží a bezvědomí. Po Libereckém kraji jich je rozmístěno přes 80. K dispozici je mají hasiči, policisté a jsou i na hojně navštěvovaných kulturních cílech či odlehlých horských chalupách. Záchranáři v kraji provedou za rok zhruba 400 resuscitací, systém AED je aktivován u každé třetí.

Tonutím ženy v Hejnicích se zabývají i policisté. Jejich regionální mluvčí Vladimíra Šrýtrová dnes uvedla, že budou zjišťovat okolnosti události. Podle starosty nebývá časté, že by se někdo na koupališti v Hejnicích topil. „Bylo to po dlouhé době, naposledy někdy v 80. letech (20. století) jeden chlapec,“ dodal.