Dramatickou záchranu mají za sebou hasiči z Říčan v okrese Praha-východ. V sobotu vpodvečer je poslali k rybníku Jureček v místní části Radošovice. Pod hladinou tam zmizel muž a svědci ho nedokázali najít! Liják udeřil v Praze plnou silou: Zatopil suterén Thomayerovy nemocnice i sklepy, stromy padaly do silnice!

„Na místo spěchali také potápěči HZS hl. m. Prahy ze stanice HS-11 Modřany, zdravotnická záchranná služba a Policie ČR,“ uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Gabriel. Hasiči na místě byli pět minut od nahlášení na tísňovou linku. „Čtyři příslušníci okamžitě zahájili průzkum vodní hladiny. K tomu zároveň poprvé u skutečné záchranné akce využili také paddleboard, který před časem dostali jako sponzorský dar,“ doplnil Gabriel.

Hasičům stačily tři minuty na to, aby muže našli. Vytáhli ho na břeh a začali s resuscitací. „Oživování bylo po několika minutách úspěšné, pacient byl naložen do sanitního vozu a odvezen k další péči do nemocnice,“ dodal Gabriel. Děsivá srážka autobusu s vlakem u Struhařova: Jeli jsme a najednou přišel náraz, popsal cestující

Od zachráněného muže spěchala jednotka do nedalekých Jažlovic. Půl hodiny před osmou hodinou večerní volal na tísňovou linku muž o pomoc.

„V tomto případě šlo o malý pásový nakladač, který i s řidičem zapadl do bahna. Stroji se zastavil motor a nešel nastartovat. Muž zůstal uvnitř uvězněný a nedokázal se vlastními silami dostat ven,“ popsal bagristovo trápení mluvčí.