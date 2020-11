Zemědělec našel při obdělávání svého políčka něco, co by nečekal ani v nejhorším snu. Nehybné tělíčko malého novorozeněte. Bylo zpola zahrabané, vypadalo jako mrtvé a celou tvář mělo pokrytou prachem z hlíny. Celá vesnice se radila, co s ním udělat, aby mu zachránili život.