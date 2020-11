Smyčka únosů městských hodnostářů svírá mexické město Jamapa ve státě Veracruz. Unesena a zavražděna tam byla jeho starostka Florisel Ríosová. Starostku unesli, když byla na cestě do práce. O několik hodin později ji našli zastřelenou v Medellín de Bravo.

V červenci zmizel policejní důstojník mexického města Jamapa Miguel de Jesús. Později se objevilo video, v němž třiačtyřicetiletý policista uvedl, že za jeho únosem stojí starostka města Florisel Ríosová, která jeho únos zinscenovala. Navíc ji obvinil z toho, že kromě jeho únosu stojí i za zmizením dalších obyvatel města! Po Jesúsovi se po uveřejnění videa slehla zem.

Ve středu na prašné cestě ve městě Medellín de Bravo bylo nalezeno tělo Ríosové. Starostka byla dvakrát střelena do hlavy. Její tělo bylo nalezeno jen několik hodin poté, co byla unesena. Podle informací mexického deníku La Silla Rota byla Ríosová unesena, když byla na cestě do radnice.

Deník Grupo Reforma navíc upozornil na to, že Ríosová se obrátila na státního tajemníka státu Veracruz Erica Cisneroseho, aby zajistil její bezpečnost z obavy, že by mohla být napadena. Deník obdržel kopii zvukové zprávy, kde Ríosová tajemníka prosí, aby policie města byla ozbrojena. Ríosová však od tajemníka dostala odpověď, že policii poskytne potřebné střelné zbraně, pakliže se její manžel Fernano Hernández přihlásí na policii.

Zatykač na Hernándeze byl vydán začátkem listopadu. Manžel Ríosové, s níž má tři děti, byl obviněn z korupce. „Jsme v Mexiku, takže když pracujeme správně, tak jsme špatní. A všechno je přičítáno organizovanému zločinu. Miluji tě Florisel a přísahám, že bych s tebou zemřel,“ uvedl na sociální síti Facebook Hernández. Guvernér státu Veracruz Cuitláhuac García uvedl, že podle předběžného vyšetřování Ríosová své únosce znala a že to má spojitost s rozsáhlou korupcí týkající se zaměstnanců radnice.