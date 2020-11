Aristokratická rodina Guinnessů oplakává jejich mladou dědičku Honor Ulothovou. Její rodiče v červenci pořádali rodinné grilování a na oslavě se sešlo asi devatenáct lidí. Akci rodina pořádala na svém sídle za 3,5 milionů dolarů ležícím u přístavu Chichester Harbour v anglickém hrabství Sussex.

Byl krásný den a všichni se bavili popíjením šampaňského, piva a vína. Ze sídla navíc byl krásný výhled na přístav. Hosté si navíc mohli užívat sportovních aktivit, na pozemcích se nacházel tenisový kurt a bazén. Právě ten se stal Honor osudným.

Studentka dějin umění na Oxford Brooks University byla se svými přáteli ve vířivce, než se kolem jedenácté hodiny večer rozhodla jít si zaplavat. „O chvíli později šel bratr Honor zpět k vířivce a viděl ji ležet na dně bazénu. Zalarmoval ostatní a vytáhl ji z bazénu. Dospělí zahájili srdeční masáž,“ uvedl pro britský deník Daily Mail koroner Geoff Charnock. Honor byla převezena do nemocnice. Utrpěla zlomeninu ramene a poranění mozku. O šest dní později v nemocnici zemřela.

Není jasné, co se tehdy v bazénu stalo. Podle jedné z policejních teorií Honor skočila ze skály, která je používána jako skákací plošina a udeřila se při skoku do hlavy. Další teorií je, že uklouzla na mokrém povrchu a praštila se do hlavy. Podle koronerky Penelope Schofieldové se jednalo o tragickou nehodu.

Zdrcená rodina se rozhodla, že orgány devatenáctileté dívky daruje. „Měla jasno v tom, že když se jí něco stane, chce, aby její orgány byly darovány. Lékaři řekli, že díky nalezeným shodám to vypadá, že pomůže zachránit čtyři životy a výrazně zlepšit dalších deset,“ uvedla v prohlášení rodina. „Ztratili jsme dceru a sestru, která nám do života přinesla nevýslovné světlo a radost. Byla plná radosti, smíchu, laskavosti a dobrodružství. Měla takový talent spojovat lidi,“ dodala rodina.

Honor z matčiny strany patřila k aristokratickému rodu Guinnessů. Otec její matky Lady Louisy Jane Guinnessové byl Benjamin Guinnes, třetí vévoda z Iveaghů, který byl navíc předsedou pivovaru Guinnessů, a to v letech 1962 až 1986. Posléze se stal jeho prezidentem, kterým zůstal až do své smrti v roce 1992. Odhadovaný majetek zámožného rodu je odhadován na neuvěřitelných 906 milionů liber! (kolem 27 miliard Kč). Přesto, že rodina patří mezi nejbohatší rody v Irsku, je poznamenána mnohými tragédiemi.

Arthur Guinness, který založil v roce 1759 pivovar, měl jednadvacet potomků, ovšem o deset z nich přišel. Lord Moyne se stal britským ministrem pro záležitosti Blízkého východu, v Káhiře byl však v roce 1944 zavražděn teroristickou skupinou. Slavná píseň Johna Lennona A Day In The Life (Den v životě) vypráví o smrti Tara Brownea, dědice impéria, který zemřel v roce 1966 při tragické nehodě v Londýně.

V roce 1978 v italském městě Umbria zemřela skokem z mostu Lady Henrietta Guinnessová a ten samý rok zemřel při autonehodě pouze čtyřletý Peter Guinness. Nyní rod přišel tragicky o dalšího dědice. „Honor byla diamantová dívka se srdcem ze zlata, jejíž schopnost zářit a přinášet lehkost a radost byla jejím životním podpisem,“ uvedl její otec Rupert.