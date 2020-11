Šokující případ vyšetřuje policie v Las Vegas ve Spojených státech. Otec Jaykwon Singleton se v pátek 6. 11. vrátil domů a našel své dvě malé dcerky mrtvé. Sestry Rose, které byl rok, a Lily, jíž byly pouhé dva měsíce, měla zavraždit jejich máma Amanda Jeffersonová.

Tělíčka děvčátek našel jejich otec položené na sobě na houpačce. Muž okamžitě volal na bezpečnostní linku, v níž podle informací britského deníku Daily Star, dispečer mohl slyšet: „Co jsi to udělala?“ a posléze se v telefonu ozval ženský hlas: „Utopila je.“

Singleton vypověděl, že posléze co přišel domů, na něj Amanda ukazovala, ať je zticha. Navíc měla poznamenat, že lidské orgány jsou velice cenné. Zdrcený otec uvedl, že se jeho přítelkyně chovala poslední dobou zvláštně. Údajně vedla řeči o „oltářním duchovním světě“.

Poté, co ženu odvedla policie, aby ji vyslechla, měla strážníkům říci, že nemá žádné děti a ani přítele. Pak tvrdila, že se zřejmě někdo vkradl do jejího bytu a všechno na ni narafičil. Žena čelí obvinění z vraždy, policii měla říct, že celou věc na ni nastražili.

První soudní slyšení s obviněnou proběhlo ve středu. Soudce nařídil, aby bylo vyšetřeno duševní zdraví Jeffersonové. Znamená to, že její stav posoudí dva lékaři, kteří předloží výsledky jinému soudci. Pokud oba doktoři shledali, že nemůže být souzena, byla by umístěna do psychiatrické léčebny s nejvyšší ostrahou.