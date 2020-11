Hrozivý případ vraždy se odehrál v anglickém Teesside v severní Anglii. Andrew Pearson (45) zřejmě neunesl rozchod s přítelkyní Natalií Harkerovou (†30). Počkal si na ni schovaný u lesní cesty, ze zálohy ji přepadl a zardousil. Její tělo pak odtáhl do stanu v lese a už bezvládnou ji tam znásilňoval. Pachatele za to odsoudili k doživotnímu vězení.

Pearson chodil s Natalií rok a půl. Jejich vztah pro mladou ženu skončil tragicky. Natalii policie našla mrtvou ve stanu, který si její expřítel postavil v lese. Podle rozsudku Natalii přepadl, když jela 9. září 2019 na kole do práce lesnatým terénem, a bezvládnou ji odtáhl do svého dočasného příbytku. Tam ji, už umírající, znásilnil, uvedl zpravodajský web Teesside Live.

Natalie pracovala jako uklízečka na jedné klinice a dva měsíce před smrtí se s Pearsonem rozešla. Nepřestávala si ale stěžovat kolegům, že ji bývalý přítel stále pronásleduje a obtěžuje. U soudu zaznělo, že jí známí radili, ať se obrátí na policii, ale ona vinou své důvěřivé a naivní povahy něco takového odmítala. Nevěřila, že by jí někdo mohl ublížit.

Policisté začali po ženě pátrat, když jim její kolegové nahlásili, že nepřišla do práce. Policistům ten den volala také Pearsonova matka. Podle ní jí syn po telefonu vyprávěl, že se prý ve 4:30 ráno s expřítelkyní setkal a procházeli se podél řeky, když měla nešťastně uklouznout, spadnout do vody a topit se. Dál vykládal, že upadla do bezvědomí, takže ji začal oživovat. Když to nepomáhalo, přenesl ji do stanu a tam v resuscitaci pokračoval. Pak prý musel upadnout do bezvědomí, a když se probral, Natalie už nežila.

Usvědčující zpráva z mobilu

Soud na základě důkazů dospěl k tomu, že Natalie nezemřela nešťastnou náhodou, nýbrž Pearsonovou rukou. Vedly k tomu forenzní důkazy o tom, že pachatel s ní musel vykonat soulož, když byla v bezvědomí nebo umírala. Existovaly jasné stopy násilí na jejím těle. Jedním z nejpádnějších důkazů proti němu byla zpráva, kterou v den Nataliiny smrti poslal ze svého mobilu kamarádovi. Zpráva byla vzápětí smazána, ale zněla jasně. „Sbohem, právě jsem zabil Natalii. Jdu se udat,“ stálo v ní. Nakonec se však sám do rukou policie nevydal, naopak ho zatýkali nadvakrát v průběhu toho, jak se důkazy proti němu kupily.

Pearson se k činu ani v průběhu tři týdny trvajícího soudního procesu nepřiznal a odmítl, že by své bývalé přítelkyni něco udělal. Podle vyšetřovatele Stevea Menziese jim v průběhu celého vyšetřování nikdy neodpověděl na jedinou otázku. Soud dospěl k závěru, že Pearson vraždil, protože byl odmítnutím expřítelkyně zhrzený. Vrah dostal doživotí s tím, že ve vězení si musí posedět minimálně 24 let.

