Vzpomínku obětem pondělního útoku iniciovala rakouská muslimská obec (IGGÖ). „Teď, když teror dorazil před naše dveře, musíme více než kdy jindy odsoudit zneužívání náboženství k šíření násilí a teroru,“ řekl podle agentury APA předseda IGGÖ Ümit Vural.

„Ptáme se, co se muselo v tom mladém dvacetiletém muži odehrávat, když byl schopen tak násilného činu,“ citoval rakouský deník z dnešních modliteb v rakouských mešitách. V nich zazněly rovněž výzvy k životu podle hodnot islámu a k budování důvěry slušným životem a respektováním práv ostatních. Imámové rovněž odmítli násilí, teror a nenávist.

Útok v centru Vídně spáchal dvacetiletý rodilý Rakušan Kujtim Fejzulai, který měl kořeny v albánské menšině v Severní Makedonii a který během několika málo minut v pondělí kolem osmé večer zabil v centru Vídně dva muže a dvě ženy a přes 20 dalších osob zranil, několik vážně, než ho zastřelila policie. Za jeho zneškodnění dostali ve čtvrtek dva příslušníci zvláštní jednotky rakouské policie vyznamenání od rakouského kancléře Sebastiana Kurze.

V rámci vyšetřování útoku byla tento týden v Rakousku a Švýcarsku zatčena více než desítka radikálních islamistů a dnes ráno provedla německá policie také razii na několika místech u osob, které eviduje jako islámské radikály a u kterých zjistila vazby na teroristu z Vídně.

Rakouská policie vyšetřuje, zda šlo útoku zabránit. Fejzulai byl totiž loni na jaře odsouzen poté, co se v roce 2018 snažil dostat do Sýrie a připojit se tak k teroristické organizaci Islámský stát (IS). Z vězení byl podmínečně propuštěn v prosinci 2019 s tím, že se bude účastnit programu deradikalizace. Vyšlo také najevo, že letos v červenci se snažil v Bratislavě koupit munici do útočné pušky kalašnikov.

Po pondělním teroristickém útoku v centru Vídně, při němž radikální islamista zabil čtyři lidi a dvě desítky dalších osob zranil, uzavře Rakousko „radikální mešity". Informovala o tom dnes agentura APA. Podrobnosti mají být oznámeny na tiskové konferenci ve 14:00 SEČ.

O rozhodnutí uzavřít „radikální mešity" informovala APA po mimořádném setkání ministryně kultury a integrace Susanne Raabové a ministra vnitra Karla Nehammera s předsedou rakouské muslimské obce (IGGÖ) Ümitem Vuralem.