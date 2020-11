Cizinec hrozil na čerpací stanici v Jablonci nad Nisou zapálením vozu, který předtím polil téměř dvěma litry benzinu. Policisté cizince, který je v republice nelegálně, obvinili z obecného ohrožení ve stadiu pokusu. Hrozí mu za to až osm let vězení. Muž policistům řekl, že ho vedly hlasy, které slyšel, a vše, co má dělat, mu napovídaly. Byl pod vlivem alkoholu a drog. Na webu policie o tom v pátek informovala policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Situaci vyřešil kapitán Lukáš Ruth, který šel zrovna kolem s rodinou.