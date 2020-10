Nekompromisní kontroly odpíračů, nakažení policisté i chybějící kontakt s podřízenými. O tom všem mluvil v rozhovoru pro Blesk policejní prezident Jan Švejdar. Opatření, která policie vymáhá, přišla podle něj v pravou chvíli, jinak by nakažených mohlo být ještě více. Svým podřízeným poděkoval za jejich úsilí v nelehké době, se kterou se všichni potýkají. A popsal, co mu ze všeho nejvíc chybí.

Jan Švejdar k policii nastoupil už v roce 1987. Začínal na pohotovostním pluku. Postupem času se mu podařilo propracovat až na tu nejvyšší pozici, kterou lze u policie vykonávat – byl jmenován policejním prezidentem. Během rozhovoru měl redaktor, policejní prezident i fotograf roušku a byla dodržená bezpečná vzdálenost.

Kolik máte aktuálně nakažených policistů?

My počítáme už celkově počet nepřítomných policistů, protože ten koronavir policii oslabil, to není potřeba zastírat. V současné době jsme na stavu minus asi 5300 policistů a mínus 1200 občanských zaměstnanců. Občanských zaměstnanců je asi pětina z celkového počtu policejního sboru. Z těch nejpostiženějších útvarů to je Praha, Karlovy Vary a Olomouc.

To jsou tři kraje, kde je to procento nejvyšší. Musím ale říct, že Policie České republiky zatím zvládá plnit své hlavní úkoly, nemáme zatím potřebu tu činnost nikde tlumit, kromě těch úkolů, které jsou zbytné. To znamená ty, které bychom teď opravdu nedělali, i kdyby nás bylo hodně, s ohledem na minimalizování kontaktu a rizika nakažení.

V případě první vlny jste vydával poměrně přísná nařízení policistům ve službě. Vydal jste něco podobného?

Něco podobného jsem vydal. Je ale potřeba říct, že to jaro a podzim je trošku jiná situace. Na jaře jsme nevěděli, do čeho jdeme, nevěděli jsme, jak se ten vir chová. Dneska už spoustu věcí víme, řadě věcí jsme schopni předejít.

To jarní opatření bylo z mého pohledu takové tvrdší k našim lidem, teď to děláme trošku opatrněji v jednotlivých fázích a rozhodně jsme neudělali to, co na jaře. Byli jsme kritizováni, že jsme se úplně stáhli. To jsme teď neudělali, nebylo to potřeba. Zaprvé máme dostatek ochranných pomůcek, lidi vědí, jak se mají chovat, dezinfikují se a tak dále. Opatření z jara nebyla z tohoto pohledu provedena.

Hlídková činnost tedy funguje normálně?

Fungujeme normálně dál. Jediné, co se omezilo, jsou úřední hodiny, to znamená, aby nám na služebnách nečekala spousta lidí. Věci, které opravdu nemusíme dělat, namátkou třeba preventivní činnost po školách, které nefungují, neděláme. Ty lidi použijeme jinde.

Jezdí do těch nejvíce zasažených krajů policisté na výpomoc?

Já vždycky hrozně rád říkám, že je policie živý organismus. Ona si musí pomáhat, ona si pomáhala před koronavirem a pomáhá si i během koronaviru. Jsou útvary, které měly dlouhodobý podstav za mírového stavu, to znamená Praha, Střední Čechy a Karlovy Vary, kde jsme si nějakým způsobem pomáhali.

Způsob je jednoduchý, policisté, kteří ukončí základní odbornou přípravu (ZOS) jdou vypomáhat zejména do Prahy a Středních Čech. Poté jsou zbytky jako Liberec a Karlovy Vary. Pak je část policistů, kteří slouží a chodí pomáhat. Ten princip byl zachován. Každé tři měsíce vyhodnocujeme, zda je to dostačující.

Není tedy problém s tím, že by neměl kdo jezdit v ulicích?

Zatím, a to musím zaťukat (ťuká do stolu), problém nemáme.

Jsou nějaké policejní útvary, třeba Pohotovostní motorizovaná jednotka, které jsou na tom nejhůř?

To je ta naše výhoda, že nám to nenabouralo chod jednoho konkrétního útvaru. Ty karantény a pracovní neschopnosti jsou rozloženy plošně po policii a my jsme nemuseli, až na krátkodobé výjimky, zavírat obvodní oddělení. To, že se ty hlídky třeba spojí na noc, je běžná věc. To se dělalo i před tím. My jsme zatím nemuseli uzavřít kvůli karanténě žádný útvar. Na rozdíl od toho jara.

Jak si myslíte, že to policisté v takovém stavu zvládají?

V první řadě bych jim chtěl poděkovat. Ten nápor na tu psychiku, mnohdy i na délku a způsob služby, je hrozně náročný a policisté to zvládají. Opravdu jim chci od srdce poděkovat, protože to je nestandardní věc a doba. Jsem přesvědčen o tom, že to zvládají, a jsem na ně pyšný.

Na Berounsku byla před nedávnem na celý okres jen jedna prvosledová hlídka…

To je možné, Střední Čechy jsou specifické v tom prstenci okolo Prahy a tam je skutečně dán důraz na to, aby ta policejní hlídka byla rychle na místě. Střední Čechy jsou postavené tak, aby měly dobré dojezdové časy, tedy do těch 12 minut, ale jsou kratší.

Opravdu se může stát, že je tam pouze ta prvosledová hlídka, ale vedoucí Územního odboru nebo Krajský ředitel garantují to, že po prvotním zákroku prvosledové hlídky se tam dostanou i jiné hlídky. Tím, že mají Střední Čechy málo lidí, tak se mohou dostat do toho stavu, kdy tam je třeba jen jedna hlídka. Nicméně ona je schopna ten prvotní zákrok udělat.

Přijde doba, kdy budete na ty, kteří nedodržují nařízení, přísnější? Že to už nebude jen o tom, že jim hlídka na místě domluví.

Ta doba už přišla. Funguji v rámci Ústředního krizového štábu a informace o tom, jak se epidemie vyvíjí, mám celkem přesné. Byli jsme velmi trpěliví, naši policisté k tomu přistupovali velmi zodpovědně. V první fázi jsme se snažili (vše, pozn. red.) domluvou vyřešit a vysvětlit lidem, proč to děláme.

Většina lidí to pochopí, chovají se slušně, ale pak je tu určité procento těch, kteří to dělají z principu. A naši policisté mají jasně dáno, že u těch lidí, kteří na domluvu nereagovali a nereagují, se přistupuje k přísnějším sankcím. A to je ta bloková pokuta, případně oznámení správnímu orgánu. A to funguje.

Takže lidé mají většinou pochopení a respekt?

Já jsem přesvědčen o tom, že jo. Trošku se nám tady komplikuje situace s tím, že ti lidé jaksi z principu nechtějí poslouchat a to je prostě problém společnosti. Policie je tady od toho, aby vymáhala právo a v tomto okamžiku tu možnost má. Domluva, bloková pokuta, správní řízení. A přitvrdili jsme, to je pravda!

Když nyní platí zákaz vycházení po 21. hodině, počítá se s tím, že by se to nedodržování mohlo zhoršit, s ohledem na prodloužení nouzového stavu?

Jsem přesvědčený o tom, že většina lidí pochopí, k čemu to je. My se to lidem snažíme vysvětlovat, apelovat trošku na ten jejich přístup, nejen k jejich zdraví, ale i k okolí. Jsem ale přesvědčen, že to určité procento lidí nebude z principu dodržovat a holt se s nimi budeme muset trošku víc trápit.

Jak vnímáte středeční demonstrace? Přeci jen i tady jsou policisté ohroženi.

Z té první velké demonstrace na Staroměstském náměstí nám spadlo asi 30 lidí do karantény. My nejsme schopni dohledat, jestli byli v kontaktu s někým pozitivním na tom Staromáku. Po návratu ale spadlo 30 policistů z pořádkových jednotek do karantény. Ten pohled na to je dvojí, zaprvé tady funguje něco jako svoboda shromáždění a svoboda projevu, to my naprosto respektujeme.

Pak je tady ten druhý pohled, a to jsou ta hygienická opatření Ministerstva zdravotnictví a nebo krizová opatření Vlády, která by se měla dodržovat. Myslím si, že jste viděli sami, že k tomu policie přistoupila velmi rozumně. Počet oznámení pro porušení není nijak drastický. Opět ale policie přišla, snažila se to vysvětlit, proč to takhle nemá být. Většina to pochopila, ti, co to nepochopili, byli oznámeni.

Pokud to tedy člověk nechce dodržovat, je to pro vás impuls, že se s ním nebudete párat?

Jako člověka mě mrzí, že to takhle je… Jsem přesvědčen o tom, že stav ve zdravotnictví není dobrý. Nikomu bych nepřál, aby se dostal do stavu, kdy bude mít nějaké banální onemocnění a nebude si mít v nemocnici kam lehnout. Toto si myslím, že by na každého mělo zapůsobit a měl by se začít chovat zodpovědně. Kdyby se takhle choval a nikoho neohrožoval, tak ať si vyjadřuje, co chce. Ale tohle jsou věci, které jsou z mého pohledu za hranou a neměly by se dít. Měl jsem možnost mluvit s lidmi ze zdravotnictví a ta situace tam opravdu není jednoduchá.

Pomáhají policisté i jinde?

I přesto, že nám chybí počet policistů, který jsem říkal, pomáháme i zdravotníkům a hygienám. V současné době máme asi 500 proškolených lidí, kteří pomáhají s trasováním. Hygieny jsou ve stavu, kdy nestíhají, proto jsme se domluvili, a našich 500 policistů a občanských zaměstnanců pomáhá krajským hygienám trasovat. Což si myslím, že je slušný počet.

Druhá věc, kterou jsme udělali, je, že jsme zdravotníkům nabídli pomoc policistů. Zatím to je v počátečním stádiu, kdy ta pomoc je na některých krajích využívána a ti naší lidé, kteří jsou proškolení záchranáři, chodí do toho zdravotnictví. Buď řídí sanitku nebo pomáhají přímo na covidových odděleních. Začalo se to poměrně slušně rozbíhat. Je to o dobrovolné pomoci, myslím si, že se za to policie nemusí stydět.

Takže je máte rozeseté tam, kde jsou potřeba?

Mám, a jsem rád.

Co byste jim vzkázal?

Poděkovat jim chci. To je věc, do které je nikdo nenutí, dělají to dobrovolně a myslím si, že to svědčí o tom, že k té práci zdravotníků mají policisté velmi dobrý přístup.

Jste na ně hrdý?

Jsem na ně velmi hrdý.

Mluvčí policejního prezidenta Kateřina Rendlová poté přinesla ukázat odznáčky, které společně s dalšími lidmi Švejdar zavedl.

Tahle myšlenka vznikla na jaře. My jsme se bavili o tom, že bychom těm lidem měli nějakým způsobem poděkovat. Nějakou medailí nebo připomínkou. A vymyslel se tento odznak, to je odznak, na kterém je standardní policejní znak a symbolika policisty v roušce. Tento odznak dostává každý policista a občanský zaměstnanec na památku. Je to takové gesto.

To jste vymyslel přímo vy?

Ne ne ne, to vymysleli lidé od Kateřiny. Policejní práce není o jednotlivci, je to o práci v týmu. Tady to platí taky. Tečka, hotovo, šmytec. Sám tady člověk neudělá vůbec nic.

Pracuje policie z nějaké části z domova?

Policie se naučila pracovat formou videokonferencí a přes telefony. Samozřejmě nám to působí určité problémy, nemůžeme tak dělat úplně všechno, ale je to určitá cesta, kudy se ta policie ubírá. Zatím si na to nemůžeme stěžovat.

Dokud to tedy půjde, budete volit tuto bezpečnější formu?

Dokud to bude situace vyžadovat, tak rozhodně budeme pracovat touto formou. My jsme spoustu lidí, u kterých to šlo, poslali pracovat z domu. To opatření o tom nepotkávání se v práci je samozřejmě kolikrát i špatně proveditelné. Ale snažíme tu eliminovat riziko potkávání se na minimum. Nechci, aby nám to zdecimovalo policejní sbor. Zatím musím zaťukat, že se policista, z 99%, nenakazí v zaměstnání. Většinou je to od dětí ze škol, z rodiny. Rozhodně ne z policie.

Je to třeba i tím, že máte lepší vybavení?

Na rozdíl od jara, kdy jsme na tom začátku tápali v tom, co je dobře a co špatně, jsme na tom z ohledu ochranných pomůcek dobře. Máme zásoby minimálně na dva měsíce.

Myslíte si, že to stačí?

Jo, doufejme. (úsměv) Je potřeba si říct, že to není jen o policii. Ta výroba těch ochranných pomůcek a dodávání se rozběhlo, dneska není problém to nakoupit. My zatím, díky zásobě, nemusíme nakupovat.

Plánujete některé z těch opatření, třeba home office, praktikovat i do budoucna?

U policie se asi otevře ta otázka typu práce z domu. Já jsem byl zapřisáhlý odpůrce, já jsem vždy tvrdil, že policista by měl být v kanceláři a pracovat z ní. Dnes nám to otevřelo zaprvé možnosti, že jsme technicky schopni tu práci z domu dělat a zadruhé se změnilo trochu i to myšlení. Protože proč ne… Je to ale o důvěře, a trošku o kontrole. Myslím si, že to bude jedna z věcí, kterou budeme používat i do budoucna.

Jezdíte povzbudit policisty?

To já bych rád jezdil, ale jestliže vydáme nějaké prohlášení, aby se policisté nepotkávali, tak se mi to zdá trošku nefér jezdit za nimi a být s nimi. Já se jim tu podporu snažím vyjádřit jiným způsobem. Včera jsme posílali děkovný dopis, kde se těm lidem opravdu děkuje. Oni pracují nad rámec své služby. Za ty všechny bych jim rád poděkoval osobně, ale bohužel to nejde. Já jsem ale postavený tak, že to povídání z očí do očí má svoje kouzlo a je nepostradatelné.

Chybí vám ten kontakt s policisty?

Chybí, určitě. Doufám, že se k tomu brzy vrátím. Jsem zvyklý mezi ty lidi přijít.

Jak to celé dopadlo na vás?

To nevím, to se zeptejte jiných. Chybí mi to ježdění po republice, jinak si myslím, že jsem docela v pohodě. Ale to musejí říct jiní. Nejsem kancelářský typ, když to jde, tak jedu do nějaké horní dolní se podívat, co se tam děje. Sedět tady na zadku, si myslím, že není to pravé ořechové.

Přišla opatření ve sboru v pravou chvíli?

Udělali jsme to dobře a v čas. Tu policii to nenapadlo takovým způsobem, jakým to pak frčelo venku. Bylo to udělané tak, aby nás to nezkosilo hned na začátku. Jsem přesvědčený o tom, že to bylo udělané akorát. Kdyby to bylo o 14 dní později, tak to mohl být problém. Jsem rád, že jsme to udělali.