Tyana Hansenová byla jednou z devíti zatčených osob, na které si posvítili detektivové z půlmilionového australského města Gold Coast během tajné Operace Sierra Edgehill. Ta byla zaměřena na distributory drog. Obviněna byla z dvou případů držení nebezpečných drog poté, co byla tajně natočena, jak na večírku v luxusním střešním apartmá šňupe kokain z ženského pozadí.

K incidentu došlo podle policie 27. července. Hansenová, která fotila pro známé pánské magazíny jako Playboy nebo Maxim, tvrdí, že byla profilována kvůli své práci. „Stala jsem se cílem tohoto honu na čarodějnice a bylo to naprosto zbytečné. Styl, kterým to popsali a zveřejnili, že jsme pašeráci drog, je naprosto nepravdivý,“ řekla webu The Courier-Mail.

V reklamě se objevila po boku Charlieho Sheena

„Nemám trestní záznam, neprodávám drogy, platím daně, chodím do práce, snažím se si vybudovat budoucnost. Nelíbí se mi, že mě moje práce postavila do pozice, ve které si myslí, že jsem taková, protože ji dělám,“ řekla modelka, která rozhodně nepatří mezi béčkové rajdy. V minulosti natáčela i reklamu s hollywoodským bouřlivákem Charlie Sheenem (55), který je HIV pozitivní.

Hansenová se před soud postaví po boku svého exsnoubence Zacharyho Samuela Maidmenta (28), který je taktéž obviněn z podobných zločinů. „Jde o hodně velkou diskriminaci vůči nám oběma. Byla to jenom párty, obyčejná narozeninová párty,“ tvrdí blondýnka. Do Gold Coastu se Hansenová přestěhovala, když jí bylo sladkých 18. Dříve pracovala jako bezpečnostní technička v těžební společnosti.

Vydělává si balík

Pak se ale přemístila do hanbatého průmyslu. Dnes si vydělává horentní sumy díky působení na stránce OnlyFans pro dospělé. „Dělala jsem to rok, ale poté jsem si řekla: Tohle je nuda. Můžu si vydělat skoro šest milionů korun ročně, když budu pracovat dvakrát týdně, nebo můžu pracovat pro někoho jiného a nechat na sebe ječet (...),“ vysvětlila své pohnutky pro radikální změnu zaměstnání s tím, že v původní profesi vydělávala v přepočtu asi 80 tisíc měsíčně.