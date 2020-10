To se takhle probudíte v letadle a močí na vás ctihodný pastor. Zážitek, který by si nepřál zažít asi nikdo. Ale Alicii Beverlyovou skutečně potkal. Žena se už sice převlékla do suchého a čistého, ale od onoho nočního letu se nemůže zbavit nepříjemných pocitů mezi lidmi. A vůbec jí nepomáhá, že prý za vše mohou jenom prášky na spaní!