Začátkem srpna Marilane Carterová, manželka pastora, vyrazila na cestu z amerického státu Kansas do Alabamy. Jela tam navštívit rodinu a navíc tam chtěla podstoupit léčbu, která by jí pomohla zbavit se stavů úzkosti. Šestatřicetiletá matka tří dětí však do cíle nedojela a ani se nevrátila domů.

Její vyděšený manžel Adam Carter se s ní snažil spojit, ale marně. Naposledy měla telefonát s rodiči. Měla být dezorientovaná a netušila, kde je. Rodina proto kontaktovala policii, která se snažila zmapovat její poslední kroky.

Dobrovolný hasič zemřel při otřesné nehodě: Dojemná slova těhotné manželky o pomoci přátel

Naposledy měla být viděna v hotelu v Missouri, kde se zdržela pouze tři hodiny. Téměř čtrnáct dní trvalo, než rodina zjistila, co se stalo. Do pátrání se zapojil její strýc, který se snažil lokalizovat její telefon. Ten ho zavedl na pole ležící nedaleko dálnice.

Na místě uviděl kontejner, který měl pootevřené dveře. Uvnitř ho čekal šokující pohled. V kontejneru bylo SUV patřící Marilane a v něm nalezl její rozkládající se tělo.

Děsivý pohled vstříc smrti: Přeživší z Bohumína balancovali 33 metrů nad zemí!

Na místo přivolal policii. Podle strážců zákona nic nenasvědčuje tomu, že by žena zemřela násilnou smrtí. „Věřím, že všechno, co se stalo, si způsobila sama,“ uvedl pro britský deník Daily Mirror šerif. „S těžkým srdcem oznamujeme, že Marilane Carterová zemřela. Její vozidlo a tělo bylo nalezeno ve čtvrtek,“ uvedla baptistická církev Leawood, v níž je manžel Marilane pastorem, na facebooku.